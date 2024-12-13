Come Creare un Video Annuncio TikTok che Aumenti le Conversioni

Trasforma i tuoi script in annunci TikTok ad alte prestazioni. Sfrutta la funzione di testo in video di HeyGen per generare rapidamente campagne virali e aumentare le vendite.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio video raffinato di 30 secondi progettato per i responsabili marketing impegnati, con immagini pulite e professionali e una voce fuori campo chiara e vivace. Utilizza i numerosi modelli e scene di HeyGen e i contenuti premium della libreria multimediale per produrre efficacemente annunci TikTok di alta qualità senza sacrificare tempo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio narrativo coinvolgente di 45 secondi per i brand marketer, concentrandoti su una progressione chiara della storia con immagini d'impatto e una voce fuori campo professionale. Trasforma i tuoi script direttamente in video utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen, garantendo un'ampia portata e aumentando le conversioni con sottotitoli generati automaticamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio TikTok visivamente accattivante di 20 secondi rivolto ai performance marketer, enfatizzando uno stile visivo dinamico e incentrato sul prodotto con effetti sonori moderni. Ottimizza i tuoi annunci TikTok di successo per varie piattaforme istantaneamente con la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo il massimo impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Annuncio TikTok

Produci rapidamente annunci video TikTok di alta qualità che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement utilizzando i potenti strumenti di creazione video AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio da uno Script o Modello
Inizia inserendo i tuoi script pubblicitari direttamente in HeyGen o seleziona tra una varietà di modelli e scene pre-progettati per avviare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e di Branding
Personalizza il tuo annuncio scegliendo un avatar AI appropriato e applicando lo stile visivo del tuo marchio con loghi e colori personalizzati per un aspetto coerente.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente e Sottotitoli
Migliora l'impatto del tuo video con la generazione di voiceover professionali e garantisci un'ampia accessibilità aggiungendo sottotitoli automatici.
4
Step 4
Esporta e Prepara per TikTok Ads Manager
Finalizza il tuo annuncio utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi alle specifiche di TikTok, quindi caricalo direttamente su TikTok Ads Manager per la tua campagna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti negli Annunci

Trasforma autentiche storie di successo dei clienti in potenti video AI coinvolgenti, migliorando la credibilità per i tuoi annunci TikTok.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video annunci TikTok efficaci?

HeyGen ti consente di creare rapidamente un video annuncio TikTok trasformando i tuoi script in video dinamici utilizzando avatar AI e una vasta gamma di modelli. Questo semplifica la creazione dei tuoi annunci TikTok, rendendola efficiente ed efficace.

Quali opzioni di personalizzazione visiva offre HeyGen per gli annunci TikTok?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione dello stile visivo, permettendoti di incorporare il logo e i colori del tuo marchio per progettare annunci TikTok d'impatto. Puoi anche utilizzare la nostra libreria di contenuti premium e ridimensionare per anteprime ottimali degli annunci TikTok.

HeyGen può aiutare a generare voiceover e script coinvolgenti per i miei annunci TikTok?

Sì, HeyGen utilizza la generazione di script e voiceover basata su AI per creare testi pubblicitari accattivanti per i tuoi annunci TikTok. La nostra piattaforma ti aiuta a produrre annunci video brevi di alta qualità con elementi vocali professionali e sottotitoli essenziali.

Come accelera HeyGen la creazione di annunci TikTok di successo?

HeyGen agisce come un intuitivo Creatore di Video Online, offrendo modelli diversi e avatar AI per creare rapidamente annunci TikTok dai tuoi script esistenti. Questo processo accelerato ti aiuta a progettare annunci TikTok d'impatto e a generare annunci TikTok vincenti in modo efficiente.

