Prompt di Esempio 1
Crea un video introduttivo di 30 secondi per accogliere nuovi studenti e genitori, mostrando una personalità amichevole. Utilizza uno stile visivo caldo e professionale con musica di sottofondo piacevole. Questo progetto "crea un video per insegnanti" può sfruttare i "Modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente un profilo raffinato, facendo una prima impressione positiva.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi "come fare" per studenti delle scuole superiori che dimostri un principio scientifico specifico o un evento storico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, conciso e istruttivo, con visualizzazioni passo-passo. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per accompagnare la narrazione, rendendo questo uno strumento efficace per creare video educativi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video accattivante di 15 secondi "Lo sapevi?", ideale per un momento di apprendimento rapido per un pubblico generale. Questo progetto "crea un video per insegnanti" dovrebbe includere visuali veloci, testo coinvolgente e musica di sottofondo vivace, utilizzando il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per clip e immagini dinamiche, e magari incorporando un "modello video" adatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video per Insegnanti

Crea senza sforzo video educativi coinvolgenti e professionali per i tuoi studenti con strumenti intuitivi e funzionalità intelligenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia delineando la tua lezione o inserendo direttamente il tuo script per sfruttare la nostra capacità di testo-a-video, trasformando il tuo testo in scene dinamiche per video educativi.
2
Step 2
Seleziona Visuali Coinvolgenti
Seleziona un avatar AI coinvolgente per presentare la tua lezione, o utilizza un modello video per impostare rapidamente la struttura del tuo video educativo.
3
Step 3
Genera Voiceover
Crea audio dal suono naturale per i tuoi materiali didattici sfruttando la nostra avanzata generazione di voiceover, fornendo una narrazione chiara per i tuoi studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video per insegnanti utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, preparando il tuo contenuto educativo coinvolgente per i tuoi studenti.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

Trasforma argomenti accademici impegnativi in lezioni video chiare, coinvolgenti e facili da comprendere per tutti gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video educativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli insegnanti di creare video educativi senza sforzo utilizzando l'AI. Il suo intuitivo creatore di video drag-and-drop, combinato con modelli video pronti all'uso e voiceover AI, significa che non hai bisogno di competenze di editing video per produrre contenuti professionali.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la produzione dei miei video per insegnanti?

HeyGen offre potenti funzionalità di editing per migliorare il tuo video per insegnanti, inclusa la rimozione dello sfondo AI per un aspetto raffinato. Puoi anche utilizzare avatar AI realistici e garantire l'accessibilità con sottotitoli automatici per tutti i tuoi spettatori.

Posso utilizzare modelli video pre-progettati per creare un video per insegnanti con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen fornisce una vasta selezione di modelli video professionali specificamente progettati per video educativi, permettendoti di creare un video per insegnanti in modo efficiente. Personalizza semplicemente queste scene con i tuoi contenuti e aggiungi colonne sonore coinvolgenti per iniziare rapidamente.

Come supporta HeyGen contenuti personalizzati per video educativi?

HeyGen supporta video educativi personalizzati attraverso le sue avanzate capacità AI, inclusa la generazione di testo-a-video dai tuoi script e diversi voiceover AI. Puoi ulteriormente personalizzare i tuoi contenuti con controlli di animazione e branding per mantenere uno stile coerente.

