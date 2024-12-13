Crea un Video di Formazione sulla Sostenibilità Immediatamente con AI

Coinvolgi il tuo team nell'apprendimento critico ESG con video di formazione sulla sostenibilità d'impatto, portati in vita attraverso avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sostenibilità di 45 secondi, mirato ai manager intermedi, spiegando i principi di apprendimento ESG. Utilizza visual professionali e puliti con visualizzazioni di dati sottili per trasmettere informazioni complesse, supportate da una voce fuori campo seria ma incoraggiante. L'attenzione è sulla narrazione coinvolgente generata da un testo dettagliato per video, garantendo chiarezza e ritenzione per pratiche aziendali cruciali.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conciso di 30 secondi rivolto a tutti i dipendenti attuali, dimostrando modi pratici per promuovere comportamenti sostenibili sul posto di lavoro. Impiega scenari d'ufficio riconoscibili e una voce fuori campo chiara e concisa insieme a sottotitoli integrati per un'accessibilità universale. L'obiettivo è creare un video coinvolgente che incoraggi un'azione immediata attraverso consigli semplici e attuabili.
Prompt di Esempio 3
Produci un aggiornamento di formazione aziendale di 60 secondi per stakeholder interni e team leader, evidenziando le recenti iniziative aziendali sostenibili. Il video dovrebbe avere uno stile visivo raffinato e aziendale, incorporando supporti pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i progressi. Sfrutta i diversi modelli e scene di HeyGen per una produzione rapida, completata da una voce fuori campo professionale, per garantire un video di formazione sulla sostenibilità di alta qualità che comunichi i risultati chiave in modo efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di un Video di Formazione sulla Sostenibilità

Produci rapidamente video di formazione sulla sostenibilità d'impatto con AI, trasformando argomenti complessi in esperienze di apprendimento aziendale coinvolgenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Contenuto e Script
Inizia delineando i tuoi obiettivi di formazione e incollando il tuo script video di formazione sulla sostenibilità nel generatore di video AI. Questo forma la base per il tuo modulo di formazione aziendale coinvolgente.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Presentatore
Dai vita al tuo script selezionando un avatar AI come presentatore e scegliendo tra una varietà di modelli di video per migliorare l'appeal visivo, assicurando che il tuo messaggio di sostenibilità venga trasmesso con forza.
3
Step 3
Personalizza Branding e Accessibilità
Applica il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Migliora la portata e la comprensione aggiungendo sottotitoli/caption integrati alla tua narrazione d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione sulla sostenibilità nel formato desiderato. Il tuo contenuto di formazione aziendale professionale e coinvolgente è ora pronto per la distribuzione per educare la tua forza lavoro.

Chiarisci Concetti Complessi di Sostenibilità

Trasforma dati e argomenti complessi di sostenibilità in contenuti video facilmente comprensibili, rendendo l'educazione ambientale accessibile e chiara per tutti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a rendere i video di formazione sulla sostenibilità coinvolgenti e d'impatto?

HeyGen ti consente di creare video di formazione sulla sostenibilità coinvolgenti con avatar AI e una robusta libreria multimediale, permettendo una narrazione d'impatto per programmi di formazione aziendale completi. Utilizza i controlli di branding personalizzati per mantenere la coerenza del marchio nei tuoi video di consapevolezza ambientale.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare rapidamente video sulle basi della sostenibilità?

HeyGen semplifica la creazione di video sulle basi della sostenibilità offrendo avatar AI, testo per video da script e generazione automatica di voce fuori campo. Queste funzionalità tecniche consentono una produzione rapida di contenuti di sostenibilità di alta qualità e professionali.

Come supporta HeyGen la creazione di video aziendali sostenibili e di consapevolezza ambientale per diversi pubblici?

Con HeyGen, puoi facilmente personalizzare i contenuti utilizzando diversi modelli di video e integrare sottotitoli/caption automatici, assicurando che i tuoi video aziendali sostenibili e di consapevolezza ambientale risuonino tra vari pubblici target e necessità di comunicazione.

Posso produrre facilmente un video di apprendimento ESG usando HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la produzione di video di apprendimento ESG attraverso le sue capacità intuitive di testo per video e modelli prontamente disponibili. Puoi concentrarti sulla creazione di obiettivi chiari e narrazioni d'impatto senza editing video complesso.

