Crea facilmente un video pubblicitario per offerte speciali
Potenzia le tue campagne di marketing con video pubblicitari accattivanti. Crea facilmente il tuo video pubblicitario per offerte speciali utilizzando Templates & scenes pronti all'uso.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 45 secondi per un creatore di video promozionali rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando un abbonamento software 'compra uno, prendi uno gratis'. Questo video dovrebbe presentare un'estetica pulita e professionale con testo informativo sullo schermo e musica di sottofondo calma, sfruttando gli "AI avatars" di HeyGen per presentare l'offerta in modo chiaro e conciso, perfetto per campagne di marketing.
Produci un breve annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media che incoraggi la partecipazione a un festival locale con un'offerta speciale per i biglietti early-bird. Progettato per gli appassionati di eventi e la comunità locale, il video dovrebbe incorporare animazioni eccentriche e un jingle memorabile, utilizzando il "Media library/stock support" di HeyGen per visuali vivaci, rendendo facile creare annunci video per varie piattaforme.
Crea un video pubblicitario educativo di 60 secondi per aspiranti professionisti, introducendo un pacchetto di corsi online scontato. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro, simile a un video esplicativo, con grafica animata e un tono autorevole, sfruttando il "Text-to-video from script" di HeyGen per generare facilmente una narrazione coinvolgente, ideale per un AI Video Ad Generator che semplifica informazioni complesse attraverso la "Voiceover generation".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci AI ad Alte Prestazioni.
Sfrutta l'AI per produrre rapidamente video pubblicitari per offerte speciali che generano risultati per le tue campagne.
Video Pubblicitari Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video e clip accattivanti per i social media per promuovere efficacemente le tue offerte speciali.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video pubblicitari per le mie campagne di marketing?
HeyGen è un avanzato AI Video Ad Generator che ti consente di creare video pubblicitari coinvolgenti per le tue campagne di marketing con facilità. Puoi trasformare script in video accattivanti utilizzando AI avatars e funzionalità di text-to-video, risparmiando tempo e risorse significativi.
Quali risorse creative posso utilizzare per personalizzare i miei progetti di creatore di video promozionali in HeyGen?
Con il creatore di video promozionali di HeyGen, hai accesso a una ricca libreria multimediale che include diversi modelli di video, filmati di stock e animazioni. Puoi anche applicare i colori e il logo del tuo marchio con i controlli di branding e aggiungere musica per creare contenuti altamente personalizzati e coinvolgenti.
HeyGen può aiutarmi a produrre rapidamente video pubblicitari per offerte speciali per i social media?
Assolutamente, HeyGen rende semplice produrre video pubblicitari accattivanti per offerte speciali, ideali per i social media. Sfrutta i modelli di video pronti all'uso e le potenti funzionalità di call-to-action, quindi scarica e condividi facilmente le tue creazioni su tutte le piattaforme.
HeyGen offre strumenti per il controllo creativo sui contenuti video generati dall'AI?
Sì, HeyGen fornisce un ampio controllo creativo attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop e robuste funzionalità AI. Puoi personalizzare ogni dettaglio, dall'aggiunta di sottotitoli e voiceover alla regolazione dei rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che la tua visione prenda vita.