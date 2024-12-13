Crea il Tuo Video Tutorial SOLIDWORKS con Facilità

Trasforma i tuoi script in corsi di formazione e lezioni video SOLIDWORKS coinvolgenti senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Una lezione video di 2 minuti che esplora tecniche avanzate nel Design delle Parti, rivolta a utenti SOLIDWORKS intermedi che mirano a perfezionare le loro abilità di modellazione 3D. Lo stile visivo dovrebbe includere catture schermo dinamiche con annotazioni precise, accompagnate da una narrazione professionale e concisa e sottotitoli essenziali per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un corso di formazione di 90 secondi focalizzato su Assemblaggi SOLIDWORKS efficienti all'interno di un tipico flusso di lavoro di progettazione. Questo video dovrebbe essere rivolto a studenti di ingegneria e professionisti, presentando dimostrazioni strutturate e chiare. Considera l'uso di un avatar AI per fornire spiegazioni chiave, garantendo un tono autorevole ma coinvolgente per tutta la durata.
Prompt di Esempio 3
Come rendere i tuoi tutorial SOLIDWORKS più efficaci? Produci un video di 45 secondi che mostri un rapido trucco di efficienza, rivolto a utenti SOLIDWORKS di tutti i livelli. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e coinvolgente, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock per esempi rapidi di B-roll, abbinato a musica di sottofondo energica e un tono diretto e utile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial SOLIDWORKS

Crea tutorial video SOLIDWORKS professionali con facilità, sfruttando avatar AI, scripting senza soluzione di continuità e miglioramenti visivi e audio precisi per una formazione efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial
Inizia delineando il contenuto del tuo tutorial SOLIDWORKS, dalle guide per iniziare alle tecniche avanzate. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo testo in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare le tue dimostrazioni di modellazione 3D SOLIDWORKS. Questo dà vita alle tue spiegazioni tecniche in modo coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Raffina il tuo video aggiungendo automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità per tutti gli spettatori. Questo assicura che il tuo flusso di lavoro di design SOLIDWORKS sia chiaramente compreso.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Lezione
Finalizza il tuo video tutorial SOLIDWORKS regolando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Esporta il tuo video di alta qualità, pronto per essere aggiunto a playlist o condiviso come lezioni video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi i Tutorial sui Social Media

Crea rapidamente clip video concise e coinvolgenti dai tuoi tutorial SOLIDWORKS per attirare più spettatori e promuovere i tuoi contenuti formativi su piattaforme social.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video tutorial SOLIDWORKS professionali?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video tutorial SOLIDWORKS professionali convertendo i tuoi script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover realistici. Questo ti permette di concentrarti sui dettagli tecnici delle tue dimostrazioni di modellazione 3D senza una complessa produzione video.

Quali funzionalità offre HeyGen per corsi di formazione SOLIDWORKS dettagliati?

HeyGen offre funzionalità robuste come sottotitoli automatici, controlli di branding personalizzabili e una libreria multimediale completa per migliorare i tuoi corsi di formazione SOLIDWORKS. Puoi facilmente integrare supporti visivi e garantire un'immagine di marca coerente in tutte le tue lezioni video per spiegare flussi di lavoro di design complessi o tecniche avanzate.

HeyGen può semplificare la produzione di lezioni video 'Getting Started' su SOLIDWORKS?

Sì, HeyGen semplifica la produzione di lezioni video introduttive su SOLIDWORKS offrendo modelli intuitivi e capacità di testo-a-video. Questo rende facile creare rapidamente tutorial chiari e autogestiti che coprono le basi per i nuovi utenti, garantendo un apprendimento efficace fin dall'inizio.

Come garantisce HeyGen che i video tutorial SOLIDWORKS siano ottimizzati per varie piattaforme?

HeyGen garantisce che i tuoi video tutorial SOLIDWORKS siano ottimizzati per diverse piattaforme attraverso il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione. Questo ti consente di adattare facilmente le tue lezioni video per diversi social media o sistemi di gestione dell'apprendimento, perfetti per costruire playlist complete di suggerimenti video.

