Immagina un video di Onboarding Self-Service di 60 secondi progettato per i nuovi utenti di un prodotto SaaS complesso, guidandoli attraverso la configurazione iniziale con walkthrough interattivi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale, con musica di sottofondo calma, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una guida amichevole e sottotitoli per l'accessibilità, garantendo un'esperienza utente fluida.
Prompt di Esempio 2
Potenzia l'educazione dei tuoi clienti con un video dinamico di 30 secondi per una base di conoscenza completa, rivolto a team di marketing e manager del supporto clienti che cercano una strategia di contenuti scalabile. Il video dovrebbe essere veloce con visuali in stile infografica e una colonna sonora motivazionale, abilmente realizzato utilizzando il supporto della libreria multimediale di HeyGen e la generazione di voiceover per una consegna d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video guida in-app coinvolgente di 50 secondi che mostri un aggiornamento del prodotto, specificamente per product manager e designer UX focalizzati sulla crescita guidata dal prodotto. Questa narrazione dovrebbe impiegare uno stile visivo narrativo, estetica minimalista e musica ambientale, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, promuovendo una creazione di contenuti efficace.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Tutorial Self-Service

Potenzia i tuoi utenti con video tutorial self-service chiari e coinvolgenti che riducono le richieste di supporto e migliorano l'esperienza utente. Crea educazione del cliente scalabile senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script del Tutorial
Inizia delineando le informazioni chiave del tuo tutorial. Usa il tuo script preparato per generare automaticamente contenuti video con la funzione di testo in video, garantendo l'accuratezza del prodotto e un percorso di apprendimento chiaro per gli utenti, favorendo una creazione di contenuti efficiente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per guidare visivamente il tuo pubblico. Integra media rilevanti dalla libreria per migliorare la chiarezza e il coinvolgimento, rendendo l'esperienza utente intuitiva e d'impatto.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando controlli di branding dedicati. Aggiungi voiceover professionali e sottotitoli per garantire accessibilità e un'educazione del cliente coerente in tutti i materiali di apprendimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tutorial
Ottimizza il tuo tutorial per varie piattaforme utilizzando le opzioni di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto. Esporta i tuoi video tutorial self-service finiti, pronti per essere incorporati nella tua base di conoscenza o piattaforma di formazione clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial self-service per l'educazione del cliente?

HeyGen ti consente di creare video tutorial self-service in modo efficiente trasformando i testi in video professionali con avatar AI e voiceover dinamici. Questa capacità accelera la tua strategia di contenuti scalabile, garantendo materiali educativi per i clienti coerenti e di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare walkthrough interattivi e migliorare l'Onboarding Self-Service?

HeyGen fornisce template personalizzabili e controlli di branding robusti per progettare walkthrough interattivi coinvolgenti per l'Onboarding Self-Service. Crea facilmente guide in-app coinvolgenti che migliorano l'esperienza utente, rendendo l'adozione del prodotto fluida e intuitiva.

HeyGen può migliorare una piattaforma di formazione clienti con contenuti visivi coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen migliora significativamente qualsiasi piattaforma di formazione clienti consentendo la produzione rapida di contenuti video di alta qualità utilizzando avatar AI e tecnologia di testo in video. Aggiungi sottotitoli multilingue per garantire che la tua base di conoscenza sia accessibile ed efficace per tutti gli utenti.

Come semplifica HeyGen la produzione di guide in-app diversificate e video per la base di conoscenza?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti per guide in-app e video per la base di conoscenza attraverso la sua funzionalità intuitiva di testo in video e un'ampia libreria multimediale. Genera facilmente contenuti di apprendimento visivo su misura, inclusi vari rapporti d'aspetto ed elementi di branding, per supportare una strategia di educazione del cliente completa.

