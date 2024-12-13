Crea un Video Tutorial Salesforce: Veloce e Semplice

Produci rapidamente video di formazione Salesforce professionali dal tuo script, semplificando l'apprendimento per amministratori e utenti con il Text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 45 secondi di grande impatto progettato per i team di vendita, mostrando come creare un "pitch di vendita" convincente utilizzando i dati "cliente" di Salesforce. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e professionale, con un tono audio energico e persuasivo. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e il Text-to-video da script per garantire una presentazione lucida e di grande impatto che evidenzi la potenza della vendita basata sui dati.
Prompt di Esempio 2
È richiesto un video informativo di 60 secondi per dettagliare i principali vantaggi e percorsi di carriera per aspiranti "amministratori certificati" e professionisti IT che perseguono la certificazione "admin" all'interno di Salesforce. Lo stile visivo dovrebbe essere educativo, supportato da una narrazione chiara e autorevole, rendendolo una risorsa eccellente per i "video di formazione". Assicurati l'accessibilità impiegando i Sottotitoli/caption di HeyGen e arricchisci il contenuto con immagini pertinenti utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo elegante di 30 secondi che evidenzi una specifica funzione di "analisi aziendale" all'interno di "Salesforce", come la generazione di report o la personalizzazione del dashboard. Questo video, rivolto agli analisti di dati e agli utenti esperti di Salesforce, dovrebbe presentare un'estetica visiva moderna e pulita con uno stile audio preciso e coinvolgente. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare l'output per varie piattaforme e utilizza gli avatar AI per presentare informazioni complesse in modo chiaro e conciso.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial Salesforce

Crea senza sforzo video tutorial Salesforce professionali e coinvolgenti in quattro semplici passaggi, sfruttando le potenti funzionalità AI di HeyGen per un apprendimento chiaro e di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial
Inizia delineando i concetti o i processi specifici di Salesforce che vuoi insegnare. Scrivi uno script dettagliato che HeyGen utilizzerà per la sua capacità di "Text-to-video da script", garantendo una narrazione chiara e concisa per il tuo "tutorial Salesforce".
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un "avatar AI" che meglio si adatta al tuo marchio e stile tutorial. Incolla il tuo script preparato in HeyGen, e la piattaforma genererà automaticamente il tuo video di formazione, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina
Personalizza il tuo tutorial utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen. Integra il logo e la palette di colori della tua azienda per mantenere la coerenza del marchio in tutto il tuo contenuto "Salesforce", migliorando la professionalità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Una volta finalizzato, utilizza la funzione di "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni" di HeyGen per scaricare il tuo video di alta qualità. Condividi il tuo nuovo "crea un video tutorial Salesforce" su varie piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Pitch di Vendita Dinamici

Trasforma le dimostrazioni di Salesforce in video di pitch di vendita persuasivi, mostrando chiaramente le funzionalità e suscitando l'interesse dei clienti con visuali coinvolgenti potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione Salesforce per amministratori certificati?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di formazione Salesforce completi utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video. Puoi trasformare gli script in materiali video coinvolgenti, garantendo un apprendimento efficace per amministratori certificati e chiunque cerchi conoscenze approfondite su tutti gli argomenti.

Cosa rende HeyGen ideale per sviluppare video di pitch di vendita di grande impatto per i clienti?

HeyGen fornisce strumenti potenti per creare video di pitch di vendita convincenti che comunicano chiaramente i benefici del prodotto e affrontano i punti critici dei clienti. Utilizza template professionali e avatar AI per consegnare la tua dichiarazione di sintesi con fiducia, migliorando la tua strategia di vendita del prodotto e aumentando i ricavi.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei materiali video Salesforce utilizzando le funzionalità di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding e una ricca libreria multimediale per personalizzare i tuoi materiali video Salesforce. Puoi incorporare il tuo logo, i colori del marchio e filmati stock, assicurando che i tuoi tutorial o pitch di vendita si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio su varie piattaforme.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti Salesforce diversificati, dai tutorial alle raccomandazioni di prodotto?

HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di contenuti Salesforce, dai tutorial dettagliati che coprono lo sviluppo e l'integrazione principali alle raccomandazioni di prodotto concise. Sfrutta la generazione di text-to-video e voiceover per creare rapidamente video utili che coprono tutti gli argomenti e approfondiscono la conoscenza per il tuo pubblico.

