Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per potenziali contatti, progettato per generare interesse e raccogliere informazioni di contatto. Adotta uno stile visivo e audio amichevole e diretto per consegnare "messaggi video personalizzati" che risuonano. Sfrutta la "generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere un tocco caldo e umano, aiutando nella "generazione di lead" invitando gli spettatori a saperne di più sulle tue offerte e stabilire un contatto iniziale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video narrativo breve e ispirante di 60 secondi rivolto ai clienti nella fase di considerazione, con l'obiettivo di "stimolare le conversioni". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con immagini aspirazionali e musica di sottofondo motivante per raccontare un potente messaggio di "storytelling". Utilizza i "Templates & scenes" estesi di HeyGen per assemblare rapidamente un video dall'aspetto professionale che evidenzi il successo dei clienti e il valore del prodotto, motivando le decisioni di acquisto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di vendita breve e dinamico di 20 secondi per rappresentanti di vendita impegnati e piccoli imprenditori che hanno bisogno di "creare un video di vendita" rapidamente. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e energico, con testo chiaro e conciso sullo schermo. Implementa la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti, assicurando che i punti cruciali siano comunicati efficacemente sia tramite audio che "Sottotitoli/didascalie" per un impatto massimo e una comprensione rapida.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Vendita

Sfrutta l'AI di HeyGen per creare rapidamente video di vendita coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e comunicano efficacemente il tuo messaggio, semplificando le vendite B2B e la generazione di lead.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo messaggio di vendita coinvolgente. Il nostro avanzato **strumento di text-to-video** converte il tuo script in un video raffinato, rendendo il processo di creazione fluido ed efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di **AI avatars** per rappresentare il tuo marchio, completo di generazione di voiceover realistico, per messaggi video personalizzati che risuonano con i tuoi potenziali clienti.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Utilizza il nostro completo **editor video online** per aggiungere scene di sfondo, media dalla nostra libreria e applica il tuo branding con loghi e colori personalizzati per rafforzare il tuo messaggio.
4
Step 4
Genera e Condividi
Visualizza in anteprima il tuo video di vendita completo, apporta eventuali aggiustamenti finali e poi esportalo nel formato desiderato, pronto per aiutare a **stimolare le conversioni** e elevare le tue iniziative di vendita B2B.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e stimola le conversioni creando video potenti alimentati dall'AI che mostrano esperienze positive dei clienti e testimonianze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di vendita in modo efficiente?

HeyGen è un innovativo Creatore di Video di Vendita che semplifica il modo in cui crei un video di vendita trasformando i testi in contenuti visivi coinvolgenti. Questo strumento di text-to-video, combinato con modelli personalizzabili, consente una rapida produzione di materiali di vendita efficaci.

Quali capacità avanzate offre HeyGen per messaggi video personalizzati?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata degli AI Avatar e voci AI realistiche per creare messaggi video altamente personalizzati, ideali per le vendite B2B e la generazione di lead. Questo permette connessioni autentiche con il tuo pubblico di riferimento.

HeyGen può essere utilizzato per creare demo di prodotto di alta qualità facilmente?

Assolutamente, l'editor video online di HeyGen ti permette di creare demo di prodotto professionali con facilità, utilizzando l'editing basato su script e controlli di branding robusti. Puoi anche aggiungere sottotitoli dinamici per un maggiore coinvolgimento del pubblico.

Come aiuta HeyGen le aziende a stimolare le conversioni?

HeyGen consente alle aziende di stimolare le conversioni attraverso un coinvolgente storytelling video, utilizzando AI avatars e funzionalità dinamiche di text-to-video. Le sue integrazioni senza soluzione di continuità semplificano ulteriormente il tuo flusso di lavoro e amplificano gli sforzi di generazione di lead.

