Crea un Video Pubblicitario per le Vendite che Aumenti le Conversioni

Fai crescere facilmente la tua attività con video pubblicitari accattivanti utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una campagna persuasiva di "video ads" di 45 secondi rivolta a marketer digitali e agenzie, dimostrando come migliorare significativamente il ROI delle campagne con formati pubblicitari innovativi. Utilizza un coinvolgente "AI avatar" come presentatore, che fornisce statistiche chiave e benefici con un tono sicuro generato da "Voiceover generation". L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, incorporando infografiche e una forte "call-to-action" chiaramente visualizzata sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di prodotto informativo di 60 secondi progettato per product manager e startup, illustrando i punti di forza unici di un nuovo gadget tecnologico. Adotta uno stile visivo elegante e moderno con transizioni fluide, sfruttando il "Media library/stock support" di HeyGen per filmati di sfondo di alta qualità e una narrazione sofisticata creata da "Text-to-video from script". L'audio dovrebbe presentare una voce calma e autorevole che spiega le caratteristiche, accompagnata da musica di sottofondo elegante, enfatizzando come gli utenti possano "personalizzare il messaggio del tuo brand" in modo efficace.
Prompt di Esempio 3
Genera un incisivo video pubblicitario di 15 secondi "make a sale ad video" su misura per influencer sui social media e creatori di contenuti, progettato specificamente per piattaforme come Instagram. L'esperienza visiva deve essere veloce e visivamente accattivante, ottimizzata per la visualizzazione mobile utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen, con "Sottotitoli/didascalie" audaci sullo schermo che catturano l'attenzione anche senza audio. La musica di sottofondo dovrebbe essere alla moda e vivace, incoraggiando un coinvolgimento immediato e conversioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di un Video Pubblicitario per le Vendite

Crea senza sforzo video pubblicitari coinvolgenti che catturano l'attenzione, promuovono le tue offerte e stimolano l'azione dei clienti su tutte le piattaforme social.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente per iniziare rapidamente a creare il tuo video pubblicitario con una struttura efficace.
2
Step 2
Applica il Tuo Branding
Integra il tuo logo, i colori del brand e le immagini dei prodotti nell'annuncio per garantire un aspetto coerente e professionale che risuoni con il tuo pubblico.
3
Step 3
Arricchisci con Media Stock
Accedi a un'ampia libreria di clip e immagini stock di alta qualità per arricchire visivamente il tuo annuncio pubblicitario e catturare l'attenzione del pubblico per le tue promozioni.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo annuncio finito in vari rapporti d'aspetto, pronto per prestazioni ottimali su piattaforme come Instagram e Facebook, stimolando le tue vendite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Includi Testimonianze di Clienti negli Annunci

Sfrutta i video AI per includere autentiche storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e aumentando la credibilità delle tue campagne pubblicitarie per le vendite.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari coinvolgenti per le vendite?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video pubblicitari coinvolgenti con i suoi strumenti potenziati dall'AI e i suoi modelli estesi. Puoi personalizzare facilmente il tuo video utilizzando l'editor drag-and-drop intuitivo per creare un video pubblicitario che si distingue e stimola l'azione.

Posso personalizzare la presenza del mio brand nei video pubblicitari di HeyGen?

Assolutamente. Il creatore di video pubblicitari di HeyGen ti consente di personalizzare completamente la presenza del tuo brand, dall'integrazione del tuo logo e colori all'aggiunta di testo animato e persino AI Avatars, assicurando che i tuoi video pubblicitari riflettano la tua identità unica.

Quali tipi di risorse creative posso utilizzare in HeyGen per creare video pubblicitari vincenti?

HeyGen offre una ricca libreria multimediale con clip e immagini stock, e supporta il caricamento delle tue risorse per creare video pubblicitari UGC dinamici. I nostri strumenti potenziati dall'AI ti aiutano a integrare questi elementi senza problemi per ottenere video pubblicitari vincenti con una chiara call-to-action.

Come rende HeyGen facile ed efficiente la creazione di video pubblicitari?

HeyGen è un creatore di video pubblicitari facile che semplifica il processo creativo con il suo editor drag-and-drop e modelli pronti all'uso. Puoi generare rapidamente video brevi direttamente dal testo, rendendo la creazione di video pubblicitari semplice ed efficiente per tutte le piattaforme di annunci sui social media.

