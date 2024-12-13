Crea un Video Pubblicitario di Retargeting che Converte
Aumenta le conversioni e recoinvolgi il tuo pubblico target con potenti annunci video, creati facilmente da script utilizzando l'AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
È necessario un coinvolgente "video pubblicitario di retargeting" di 45 secondi per le aziende di e-commerce e i marketer digitali, progettato per "ottimizzare i contenuti video" al fine di massimizzare il recoinvolgimento con i visitatori precedenti del sito web. Presenta questo contenuto dinamico e vivace, completo di musica di sottofondo allegra, attraverso un avatar AI professionale. Gli avatar AI di HeyGen garantiranno una presenza sullo schermo coinvolgente e coerente per il tuo messaggio.
Per guidare i marketer avanzati e gli strateghi delle campagne pubblicitarie, sviluppa un video istruttivo completo di 1 minuto e 30 secondi incentrato sulle tecnicalità dell'implementazione del "monitoraggio delle conversioni" all'interno di "Google Ads" per il retargeting. Questo video richiede uno stile visivo pulito e basato sui dati con sovrapposizioni di testo pratiche sullo schermo e una narrazione calma e autorevole. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la chiarezza dei termini tecnici complessi.
Illustrando le migliori pratiche per lanciare una campagna di "remarketing dinamico" e migliorare l'efficienza della "campagna pubblicitaria", produci un video nitido di 30 secondi specificamente per i marketer delle prestazioni e gli acquirenti di media. Questo video moderno e conciso dovrebbe presentare un avatar AI che parla direttamente alla telecamera, fornendo una forte chiamata all'azione. Sfrutta la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire un adattamento senza soluzione di continuità su varie piattaforme social media.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video di retargeting coinvolgenti per recoinvolgere i potenziali clienti e aumentare le conversioni.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Genera clip video dinamiche in pochi minuti, perfette per catturare il pubblico personalizzato nelle campagne di retargeting sui social media.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video di retargeting di alta qualità?
HeyGen semplifica la creazione di annunci video di retargeting coinvolgenti trasformando il testo in risorse video professionali utilizzando avatar AI, voiceover e modelli personalizzabili. Questo consente una rapida produzione di formati pubblicitari diversi, perfettamente adatti alla tua lista di pubblico target su varie reti digitali.
Quali capacità tecniche offre HeyGen per ottimizzare le campagne di retargeting video?
HeyGen ti consente di produrre risorse video tecnicamente ottimizzate offrendo varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding robusti, garantendo che i tuoi video pubblicitari di retargeting si adattino a formati pubblicitari diversi. Queste funzionalità ti aiutano a personalizzare i contenuti per piattaforme come Google Ads e YouTube, cruciali per campagne di retargeting video efficaci e coinvolgimento del pubblico personalizzato.
Posso personalizzare gli annunci video di retargeting per segmenti di pubblico specifici utilizzando HeyGen?
Assolutamente, HeyGen consente la personalizzazione dinamica degli annunci video di retargeting permettendoti di generare risorse video variegate per pubblici personalizzati distinti o liste di pubblico target. Sfrutta gli avatar AI e le opzioni flessibili di testo-a-video per creare messaggi unici che risuonano in base a dati di eventi specifici degli spettatori o comportamenti video.
Come accelera HeyGen la produzione di risorse video per una campagna di remarketing?
HeyGen accelera significativamente la produzione video per la tua campagna di remarketing convertendo istantaneamente gli script in risorse video rifinite con avatar AI e voiceover professionali. Questa rapida creazione di contenuti consente ai marketer di iterare rapidamente e distribuire più video pubblicitari di retargeting, ottimizzando le prestazioni della campagna e il monitoraggio delle conversioni senza i tempi tradizionali di produzione video.