Crea un Video Pubblicitario di Retargeting che Converte

Aumenta le conversioni e recoinvolgi il tuo pubblico target con potenti annunci video, creati facilmente da script utilizzando l'AI.

469/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un coinvolgente "video pubblicitario di retargeting" di 45 secondi per le aziende di e-commerce e i marketer digitali, progettato per "ottimizzare i contenuti video" al fine di massimizzare il recoinvolgimento con i visitatori precedenti del sito web. Presenta questo contenuto dinamico e vivace, completo di musica di sottofondo allegra, attraverso un avatar AI professionale. Gli avatar AI di HeyGen garantiranno una presenza sullo schermo coinvolgente e coerente per il tuo messaggio.
Prompt di Esempio 2
Per guidare i marketer avanzati e gli strateghi delle campagne pubblicitarie, sviluppa un video istruttivo completo di 1 minuto e 30 secondi incentrato sulle tecnicalità dell'implementazione del "monitoraggio delle conversioni" all'interno di "Google Ads" per il retargeting. Questo video richiede uno stile visivo pulito e basato sui dati con sovrapposizioni di testo pratiche sullo schermo e una narrazione calma e autorevole. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la chiarezza dei termini tecnici complessi.
Prompt di Esempio 3
Illustrando le migliori pratiche per lanciare una campagna di "remarketing dinamico" e migliorare l'efficienza della "campagna pubblicitaria", produci un video nitido di 30 secondi specificamente per i marketer delle prestazioni e gli acquirenti di media. Questo video moderno e conciso dovrebbe presentare un avatar AI che parla direttamente alla telecamera, fornendo una forte chiamata all'azione. Sfrutta la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire un adattamento senza soluzione di continuità su varie piattaforme social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario di Retargeting

Recoinvolgi i visitatori passati e guida le conversioni creando facilmente annunci video mirati che risuonano con le interazioni precedenti del tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Mirato
Utilizza gli avatar AI di HeyGen o il testo-a-video da script per produrre risorse video coinvolgenti su misura per la tua campagna di retargeting.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Pubblico di Retargeting
Collega i tuoi account pubblicitari per costruire una lista di pubblico mirato da utenti che hanno precedentemente interagito con il tuo contenuto o sito web, assicurando che il tuo video HeyGen raggiunga spettatori rilevanti.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Video ai Formati Pubblicitari
Carica il tuo video HeyGen e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarlo a vari formati pubblicitari su diverse piattaforme, mantenendo una qualità visiva ottimale.
4
Step 4
Esporta e Monitora le Prestazioni della Campagna
Esporta il tuo video finalizzato da HeyGen, quindi imposta il monitoraggio delle conversioni all'interno della tua piattaforma pubblicitaria per monitorare le prestazioni della tua campagna di retargeting e ottimizzare i risultati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo

.

Crea risorse video di successo del cliente impattanti per costruire fiducia e incoraggiare le conversioni all'interno delle tue campagne di retargeting.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video di retargeting di alta qualità?

HeyGen semplifica la creazione di annunci video di retargeting coinvolgenti trasformando il testo in risorse video professionali utilizzando avatar AI, voiceover e modelli personalizzabili. Questo consente una rapida produzione di formati pubblicitari diversi, perfettamente adatti alla tua lista di pubblico target su varie reti digitali.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per ottimizzare le campagne di retargeting video?

HeyGen ti consente di produrre risorse video tecnicamente ottimizzate offrendo varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding robusti, garantendo che i tuoi video pubblicitari di retargeting si adattino a formati pubblicitari diversi. Queste funzionalità ti aiutano a personalizzare i contenuti per piattaforme come Google Ads e YouTube, cruciali per campagne di retargeting video efficaci e coinvolgimento del pubblico personalizzato.

Posso personalizzare gli annunci video di retargeting per segmenti di pubblico specifici utilizzando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente la personalizzazione dinamica degli annunci video di retargeting permettendoti di generare risorse video variegate per pubblici personalizzati distinti o liste di pubblico target. Sfrutta gli avatar AI e le opzioni flessibili di testo-a-video per creare messaggi unici che risuonano in base a dati di eventi specifici degli spettatori o comportamenti video.

Come accelera HeyGen la produzione di risorse video per una campagna di remarketing?

HeyGen accelera significativamente la produzione video per la tua campagna di remarketing convertendo istantaneamente gli script in risorse video rifinite con avatar AI e voiceover professionali. Questa rapida creazione di contenuti consente ai marketer di iterare rapidamente e distribuire più video pubblicitari di retargeting, ottimizzando le prestazioni della campagna e il monitoraggio delle conversioni senza i tempi tradizionali di produzione video.

