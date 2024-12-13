Crea un Video di Formazione sulla Politica del Lavoro a Distanza Senza Sforzo

Ottimizza il tuo processo di onboarding remoto per i nuovi dipendenti con contenuti video coinvolgenti, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una comunicazione chiara delle politiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione aziendale conciso di 60 secondi che affronti i protocolli critici di sicurezza dei dati per tutti i dipendenti che lavorano a distanza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e serio ma accessibile, incorporando esempi simulati di condivisione dello schermo delle migliori pratiche. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire massima chiarezza e accessibilità, insieme a filmati di repertorio pertinenti dalla sua libreria multimediale/supporto stock per sottolineare le misure di sicurezza chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti sulla panoramica della politica del lavoro a distanza specificamente rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai manager di team responsabili dell'implementazione. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo autorevole, strutturato e pulito, con evidenziazioni di testo sullo schermo delle sezioni chiave della politica per una facile comprensione. Sfrutta i diversi Modelli & scene di HeyGen per presentare efficacemente le informazioni e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per vari canali di comunicazione interna.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i dipendenti remoti esistenti, concentrandoti sui benefici dell'aderenza alla politica del lavoro a distanza e mostrando le migliori pratiche per i team remoti. Il tono dovrebbe essere positivo e incoraggiante, presentando scenari di lavoro a distanza positivi con musica di sottofondo edificante. Assicurati che il messaggio venga trasmesso chiaramente utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen e rafforzato da un avatar AI per mantenere coerenza e professionalità nel tuo contenuto video coinvolgente.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Formazione sulla Politica del Lavoro a Distanza

Ottimizza l'onboarding remoto e assicurati che i nuovi dipendenti comprendano le linee guida aziendali critiche con video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI.

Step 1
Crea il Tuo Script di Politica
Inserisci il testo della tua politica sul lavoro a distanza direttamente in HeyGen per sfruttare la sua capacità di testo-a-video da script, trasformando la tua politica in una narrazione parlata chiara.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per presentare il tuo contenuto di politica, rendendo il video di formazione dinamico e coinvolgente per i tuoi nuovi dipendenti.
Step 3
Aggiungi Sottotitoli per Chiarezza
Integra sottotitoli/caption per garantire che ogni dettaglio della tua politica sul lavoro a distanza sia chiaro e accessibile, migliorando la comprensione per i nuovi dipendenti durante l'onboarding.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni di HeyGen per prepararlo alla distribuzione senza problemi su tutti i tuoi canali di comunicazione aziendale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Aggiornamento Rapido delle Politiche

Trasforma rapidamente gli aggiornamenti delle politiche in clip video concise e coinvolgenti, consentendo alle risorse umane di comunicare efficacemente le nuove linee guida sul lavoro a distanza al personale in modo tempestivo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla politica del lavoro a distanza per i nuovi dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video coinvolgenti trasformando il tuo script sulla politica del lavoro a distanza in un video dinamico con avatar AI e voiceover professionali. Questo garantisce un processo di onboarding coerente ed efficace per tutti i nuovi dipendenti.

Quali caratteristiche di HeyGen sono più utili per i professionisti delle risorse umane che sviluppano comunicazioni aziendali per le politiche di lavoro a distanza?

HeyGen offre avatar AI, funzionalità di testo-a-video da script e modelli & scene personalizzabili, rendendolo un generatore di video AI progettato per una comunicazione aziendale chiara. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption per l'accessibilità.

Posso personalizzare il branding e il contenuto dei video sulla politica del lavoro a distanza creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di incorporare i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, nei tuoi video modello di politica. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale per migliorare efficacemente i tuoi video di formazione.

Come assicura HeyGen che i video di formazione sulla politica del lavoro a distanza siano coinvolgenti per tutti i dipendenti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per creare contenuti video coinvolgenti che catturano l'attenzione. Con la generazione automatica di voiceover e modelli di scena professionali, i tuoi video di formazione sulle politiche saranno dinamici e incisivi.

