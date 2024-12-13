Crea un Video di Lancio: Lancia il Tuo Prodotto con Impatto

Progetta rapidamente video di lancio sorprendenti che catturano l'attenzione utilizzando modelli e scene personalizzabili, senza bisogno di competenze di editing.

Prompt di Esempio 1
Crea un teaser video artistico di 45 secondi per l'annuncio del nuovo album di un artista indie, rivolto ai fan e ai follower più appassionati. Utilizza immagini cinematografiche e suggestive dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, abbinate a un design sonoro etereo e sottotitoli/caption sottili per rivelare testi o citazioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale energico di 60 secondi per un prossimo convegno virtuale, progettato per attrarre professionisti e potenziali partecipanti. Adotta uno stile visivo vibrante e professionale con transizioni rapide e una colonna sonora entusiasmante, incorporando avatar AI per presentare i relatori principali e testo in video da script per trasmettere i dettagli dell'evento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo conciso di 20 secondi per annunciare un importante aggiornamento delle funzionalità software, rivolto agli utenti esistenti e ai clienti B2B. Mantieni un'estetica visiva pulita, informativa e moderna con musica strumentale di sottofondo, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per mostrare l'aggiornamento su varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Lancio

Crea video di lancio coinvolgenti rapidamente e facilmente con la nostra piattaforma intuitiva, progettata per dare vita ai tuoi annunci di prodotto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo dalla nostra vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, fornendo una base professionale per il tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti
Integra i tuoi elementi visivi del prodotto, elementi del brand e messaggi chiave utilizzando la nostra vasta libreria multimediale/stock, assicurando che il tuo video sia in linea con il brand.
3
Step 3
Affina il Tuo Messaggio
Migliora la chiarezza e la portata generando sottotitoli/caption accurati per il tuo video, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di lancio utilizzando la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, quindi condividilo facilmente sulle tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Panoramiche Esplicative di Lancio

Trasforma dettagli complessi del lancio in spiegazioni video chiare e coinvolgenti, rendendo le nuove funzionalità accessibili e comprensibili per il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione video per i lanci di prodotto?

HeyGen ti consente di creare un video di lancio o un video di prodotto con un'efficienza senza pari. La nostra piattaforma utilizza funzionalità avanzate di AI e una vasta gamma di modelli video, semplificando l'intero flusso di lavoro di creazione video, dal concetto alla realizzazione.

Quali sono le capacità chiave per progettare un video teaser coinvolgente con HeyGen?

Con HeyGen, creare un video teaser d'impatto è semplice. Sfrutta la nostra vasta libreria di media stock, elementi personalizzabili e opzioni per aggiungere musica e voiceover, assicurando che il tuo video catturi l'attenzione e costruisca aspettativa in modo efficace.

HeyGen offre opzioni per trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti?

Assolutamente. Le potenti capacità di testo in video di HeyGen ti permettono di convertire i tuoi script in storie visive dinamiche, perfette per video esplicativi o anche brevi trailer cinematografici. Incorpora avatar AI e sottotitoli per dare vita ai tuoi contenuti.

Posso personalizzare facilmente i miei video di prodotto per varie piattaforme social media usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione, incluso un editor drag-and-drop facile da usare, per adattare l'output del tuo creatore di video di prodotto per qualsiasi piattaforma. Puoi regolare i controlli di branding e i rapporti d'aspetto per garantire che i tuoi contenuti appaiano perfetti su tutti i canali social media.

