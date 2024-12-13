Crea un Video di Note di Rilascio: Coinvolgi i Tuoi Clienti Ora

Trasforma le tue nuove funzionalità e correzioni di bug in video visivamente coinvolgenti per i clienti utilizzando la potente capacità di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video conciso di 45 secondi rivolto a utenti tecnici e sviluppatori, dettagliando le recenti correzioni di bug e le sottili modifiche di stile all'interfaccia del prodotto. Questo video dovrebbe mantenere un tono professionale e informativo con una voce narrante calma, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare chiaramente gli aggiornamenti complessi, completato da sottotitoli per l'accessibilità e la precisione nella comunicazione tecnica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video invitante di 30 secondi per i team di marketing e i potenziali nuovi clienti, trasformando le tue note di rilascio in risorse di marketing coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e invitante, incorporando emoji vivaci e colori brillanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen. Questo rapido aggiornamento mira a catturare l'attenzione e informare i clienti sui miglioramenti generali del prodotto, con una voce amichevole per migliorare la relazionabilità.
Prompt di Esempio 3
Genera un video completo di 90 secondi per tutti gli stakeholder, utenti esterni e team interni, per fornire note di rilascio veramente coinvolgenti visivamente che fungano da documentazione del prodotto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dettagliato e illustrativo, facendo uso efficace di screenshot e testo sullo schermo per spiegare gli aggiornamenti. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiaramente e assicurati una visione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di un Video di Note di Rilascio

Informa rapidamente i tuoi clienti sulle nuove funzionalità e miglioramenti con video di note di rilascio visivamente coinvolgenti utilizzando le capacità AI di HeyGen.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando un modello video adatto dalla vasta libreria di HeyGen, specificamente progettato per creare note di rilascio visivamente coinvolgenti.
2
Step 2
Aggiungi il Contenuto delle Tue Note di Rilascio
Incolla il tuo script di note di rilascio, evidenziando nuove funzionalità e miglioramenti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per dare vita al tuo aggiornamento.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi
Incorpora screenshot del tuo prodotto, risorse di marketing pertinenti ed emoji per rendere le tue note di rilascio visivamente coinvolgenti. Utilizza la libreria multimediale di HeyGen per elementi stock aggiuntivi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta soddisfatto, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per scaricare il tuo video professionale di note di rilascio, pronto per essere condiviso con clienti e team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video di Note di Rilascio

Produci note di rilascio video professionali e d'impatto rapidamente ed efficientemente utilizzando l'AI, risparmiando tempo mentre comunichi efficacemente gli aggiornamenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di note di rilascio?

HeyGen trasforma il processo di creazione di video di note di rilascio permettendoti di generare contenuti coinvolgenti a partire dal testo. Utilizza avatar AI e media ricchi per produrre rapidamente aggiornamenti professionali del prodotto che evidenziano nuove funzionalità e modifiche di stile per i tuoi clienti.

Quali caratteristiche rendono visivamente coinvolgenti le note di rilascio di HeyGen?

HeyGen ti consente di produrre note di rilascio visivamente coinvolgenti attraverso modelli personalizzabili, controlli di branding e l'integrazione di screenshot ed emoji. Questo assicura che i tuoi contenuti video comunichino efficacemente gli aggiornamenti ai tuoi clienti.

HeyGen può aiutare con il branding coerente per la documentazione del prodotto?

Sì, HeyGen supporta il branding coerente per la tua documentazione del prodotto e le risorse di marketing. Puoi applicare il tuo logo e i colori del marchio per garantire che tutti i tuoi video di note di rilascio siano in linea con l'identità visiva della tua azienda.

HeyGen fornisce modelli per diversi tipi di note di rilascio?

HeyGen offre una varietà di modelli e scene, rendendo facile creare un video di note di rilascio per vari aggiornamenti, dalle nuove funzionalità ai bug risolti. Questi modelli semplificano la creazione di contenuti video di alta qualità per il tuo prodotto.

