Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi che metta in evidenza i momenti migliori di un recente evento aziendale, rivolto ai partecipanti alla conferenza e ai futuri potenziali clienti. Questo video dovrebbe presentare tagli energici, musica elettronica moderna e una narrazione chiara, che può essere aggiunta senza sforzo utilizzando la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen.
Produci un video di riepilogo accattivante di 15 secondi per TikTok, progettato per coinvolgere rapidamente i giovani utenti esperti di tendenze sui social media. Utilizza uno stile di montaggio veloce con colori vivaci e audio popolare, garantendo l'accessibilità anche quando è silenziato incorporando i Sottotitoli/caption di HeyGen.
Genera un video di riepilogo professionale di 60 secondi per il lancio di un nuovo prodotto, destinato a clienti, investitori e team interni. L'estetica dovrebbe essere elegante e aziendale con musica professionale e vivace, e includere segmenti esplicativi concisi creati rapidamente attraverso la funzione di Text-to-video da script di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Riepiloghi Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video di riepilogo accattivanti e clip su misura per varie piattaforme social per aumentare il coinvolgimento.
Highlights Dinamici di Eventi e Storytelling.
Trasforma eventi passati e traguardi in vivide narrazioni video potenziate dall'AI che catturano l'attenzione degli spettatori e raccontano una storia avvincente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di riepilogo creativo?
La piattaforma AI di HeyGen semplifica la creazione di "video di riepilogo" coinvolgenti convertendo il tuo script in un video dinamico con avatar AI e generazione di voiceover. Questo rende facile produrre "highlights di eventi" o "video di riepilogo dell'anno" senza sforzo.
Quali strumenti offre HeyGen per video di riepilogo rapidi sui social media?
HeyGen offre una selezione di "template per video di riepilogo" e funzionalità intuitive di editing video, permettendoti di creare rapidamente "video di highlights" ottimizzati per "Instagram", "TikTok" o "YouTube". Aggiungi facilmente "musica e sound design" e personalizza con il logo e i colori del tuo brand.
Posso aggiungere sottotitoli e personalizzare il mio video di riepilogo in HeyGen?
Assolutamente, HeyGen ti permette di generare facilmente "sottotitoli/caption" per tutti i tuoi "video di riepilogo", garantendo accessibilità e una maggiore portata. Il nostro robusto editor video supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Come supporta HeyGen l'integrazione dei miei media per un riepilogo?
HeyGen ti consente di caricare le tue foto e video esistenti, creando senza soluzione di continuità una "presentazione fotografica" personalizzata o un "video di highlights" per il tuo "video di riepilogo". Sfrutta la nostra libreria multimediale e le risorse stock per arricchire ulteriormente la tua narrazione.