Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi che dimostri suggerimenti e trucchi avanzati per generare report personalizzati in QuickBooks Desktop, rivolto a utenti esperti che vogliono ottimizzare la loro analisi finanziaria. Questo video dovrebbe presentare catture di schermo nitide, tagli rapidi e sottolineare scorciatoie chiave con testo in grassetto sullo schermo, mantenendo uno stile audio energico e informativo, arricchito da sottotitoli precisi creati con HeyGen per accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi utilizzando video di QuickBooks per semplificare il concetto di registrazioni contabili per studenti di contabilità e aspiranti contabili, scomponendo principi complessi in passaggi facili da comprendere. L'approccio visivo dovrebbe incorporare grafica semplice e testo sullo schermo insieme a un avatar AI di HeyGen che fornisce la spiegazione con uno stile vocale calmo, autorevole ed educativo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video guida rapido di 45 secondi rivolto ai manager aziendali che hanno bisogno di comprendere rapidamente i principali bilanci e le proiezioni di flusso di cassa all'interno di QuickBooks, concentrandosi su come interpretare le metriche essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e utilizzare visualizzazioni di dati come grafici e diagrammi per un impatto maggiore, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato, supportato da una narrazione sicura e chiara per trasmettere intuizioni critiche.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Tutorial di QuickBooks

Crea rapidamente video tutorial di QuickBooks coinvolgenti e accurati, guidando il tuo pubblico attraverso compiti finanziari complessi con chiarezza e professionalità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Piano di Contenuti
Definisci i passaggi chiave per il tuo tutorial su "QuickBooks Online" o "QuickBooks Desktop". Utilizza la capacità di trasformazione testo-video di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo preparato in scene video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Migliora i tuoi "video tutorial" scegliendo tra una varietà di avatar AI coinvolgenti. Genera voci fuori campo professionali utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, garantendo una narrazione chiara e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Incorpora registrazioni dello schermo pertinenti o filmati di stock dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare i tuoi passaggi su QuickBooks. Applica la tua specifica identità di marca "video di QuickBooks" utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori).
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo "video tutorial di QuickBooks" di alta qualità con i sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità. Usa la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video per varie piattaforme e condividerlo efficacemente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial su QuickBooks?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video tutorial professionali su QuickBooks a partire da script di testo utilizzando avatar AI e avanzate capacità di trasformazione testo-video, semplificando la produzione dei tuoi video tutorial su argomenti di contabilità e tenuta dei libri.

Posso mantenere la coerenza del marchio quando produco video tutorial su QuickBooks con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli completi sul branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori nei video di QuickBooks. Utilizza modelli e scene personalizzabili per garantire un aspetto coerente per tutti i tuoi video tutorial.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di QuickBooks più accessibili?

HeyGen migliora l'accessibilità dei tuoi video di QuickBooks offrendo una generazione robusta di voci fuori campo e sottotitoli/caption automatici. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video tutorial su argomenti come bilanci o paghe siano comprensibili a un pubblico più ampio.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti diversificati per la formazione su QuickBooks Online e Desktop?

HeyGen facilita la creazione di contenuti diversificati per video tutorial sia su QuickBooks Online che Desktop. Puoi integrare media di stock o i tuoi asset dalla libreria multimediale e regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, rendendo i tuoi video tutorial completi e coinvolgenti.

