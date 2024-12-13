Crea un Video di Formazione per Fornitori Coinvolgente

Crea rapidamente video di formazione professionali per fornitori con avatar AI, trasformando i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di dover creare rapidamente video di formazione per aggiornare il personale della clinica sulle nuove normative di conformità; progetta un video conciso di 45 secondi che utilizzi uno stile visivo coinvolgente e leggermente animato con evidenziazioni di testo sullo schermo. Approfitta dei diversi Template e scene di HeyGen e genera rapidamente contenuti utilizzando la funzionalità Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Potenzia il tuo personale di reception con un video di comunicazione con i pazienti di 30 secondi, concentrandoti sulle migliori pratiche per un tono amichevole, accogliente e diretto. Questo video, realizzato da un efficiente creatore di video di formazione, dovrebbe utilizzare i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e integrare elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video di formazione cruciale di 90 secondi per i nuovi fornitori medici assunti per introdurli ai protocolli ospedalieri essenziali e alle procedure generali, presentato con uno stile visivo completo ma conciso e un tono audio rassicurante. Sfrutta la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen per una narrazione professionale e assicurati che sia facilmente adattabile su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, soddisfacendo la necessità di eccellenti template per video di formazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Formazione per Fornitori

Trasforma informazioni complesse in video di formazione per fornitori chiari e coinvolgenti con la piattaforma AI intuitiva di HeyGen, garantendo risultati di apprendimento efficaci.

Step 1
Seleziona un Template di Formazione
Inizia il tuo video di formazione per fornitori selezionando tra una gamma di template di video di formazione professionali, fornendo una solida base per i tuoi contenuti.
Step 2
Genera i Tuoi Contenuti con l'AI
Incolla il tuo script di contenuti di formazione e sfrutta la funzionalità Text-to-video da script di HeyGen per dare vita alle tue idee, creando video AI coinvolgenti.
Step 3
Applica il Branding e Affina
Personalizza il tuo video di formazione per fornitori con il logo e i colori specifici del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding di HeyGen per mantenere la coerenza e semplificare l'editing video.
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione per fornitori utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, assicurandoti che sia pronto per qualsiasi piattaforma o pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione nella Formazione

Utilizza le funzionalità video potenziate dall'AI per produrre video di formazione accattivanti che migliorano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di formazione coinvolgenti?

HeyGen ti consente di realizzare video di formazione accattivanti utilizzando avatar AI e funzionalità di text-to-video. Basta inserire il tuo script e HeyGen si occupa dell'animazione e della generazione di voice-over, semplificando notevolmente il processo di editing video.

HeyGen offre template per vari tipi di video di formazione?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di template e scene per video di formazione pronti all'uso, perfetti per video di formazione dei dipendenti, onboarding e formazione sui prodotti. Questi template semplificano il processo di storyboard, permettendoti di creare video professionali senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili quando si realizzano video di formazione con HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusa la personalizzazione di logo e colori, per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con il tuo marchio. Puoi anche sfruttare diversi avatar AI e opzioni di voice-over per rendere i tuoi contenuti davvero unici e coinvolgenti.

HeyGen può aiutare ad aggiungere voice-over e sottotitoli ai miei contenuti di formazione?

Assolutamente, HeyGen rende facile generare voice-over dal suono naturale dai testi per i tuoi video di formazione. Inoltre, la piattaforma fornisce sottotitoli e caption automatici, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e professionali.

