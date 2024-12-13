Crea un Video Demo di un Prototipo: Produzione Rapida ed Efficace

Mostra i tuoi prototipi interattivi con facilità. Aggiungi generazione di voce fuori campo professionale istantaneamente, rendendo i tuoi video demo incisivi e chiari.

424/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video dinamico di 30 secondi per Startup e Innovatori, illustrando come integrare prototipi interattivi in un flusso di sviluppo ottimizzato. Utilizza un avatar AI energico per guidare gli spettatori attraverso il processo, enfatizzando efficienza e innovazione. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e coinvolgente, progettato per catturare rapidamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi per Fondatori non tecnici e Marketer, dimostrando la semplicità di trasformare prototipi no-code accattivanti in video coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere accessibile e visivamente orientato, facendo ampio uso di Template e scene pre-progettati, completati da sottotitoli chiari per garantire accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video mirato di 40 secondi per Sviluppatori e Presentatori Tecnici, trasformando registrazioni schermo grezze in un video demo di prototipo professionale pronto per una condivisione e tracciamento efficienti. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato e preciso, supportato da una generazione di voce fuori campo chiara e accurata. Incorpora media di stock rilevanti dalla libreria multimediale per migliorare la chiarezza senza sovraccaricare il contenuto tecnico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Demo di un Prototipo

Trasforma facilmente i tuoi prototipi interattivi in video demo coinvolgenti, coinvolgendo il tuo pubblico e mostrando innovazioni con chiarezza professionale.

1
Step 1
Seleziona un Template di Progetto
Inizia la tua creazione selezionando tra una gamma di Template e scene professionali per strutturare facilmente la tua dimostrazione del prototipo.
2
Step 2
Integra le Tue Registrazioni Schermo
Cattura le interazioni del tuo prototipo utilizzando registrazioni schermo, quindi carica questi elementi visivi nella libreria multimediale/supporto stock per integrarli senza problemi nelle tue scene.
3
Step 3
Genera Voci Fuori Campo e Sottotitoli AI
Migliora la chiarezza e l'accessibilità con la generazione di testo e voce fuori campo AI, aggiungendo narrazione professionale e sottotitoli per spiegare il tuo prototipo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Demo Finale
Finalizza il tuo progetto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per rendere i tuoi video demo rifiniti in vari formati per una condivisione senza sforzo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sui Prototipi con AI

.

Migliora la formazione interna ed esterna creando video demo di prototipi coinvolgenti con AI, garantendo una migliore comprensione e ritenzione delle nuove funzionalità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione del mio video demo di prototipo?

HeyGen ti consente di creare "video demo di prototipi" coinvolgenti trasformando il tuo "script" in contenuti video professionali con avatar AI e "generazione di voce fuori campo". Questo semplifica la "produzione video", permettendoti di concentrarti sull'efficace presentazione dell'"esperienza utente" del tuo prodotto.

HeyGen supporta la creazione di video demo senza editing complesso?

Assolutamente, HeyGen semplifica il "flusso di lavoro" per i "video demo" attraverso un'interfaccia intuitiva e "Template" professionali. Puoi facilmente incorporare "registrazioni schermo" e utilizzare l'AI per generare voci fuori campo, rendendo il processo di "produzione" efficiente e accessibile senza competenze di "editing" estese.

Come aiuta HeyGen a creare video coinvolgenti sui prototipi interattivi?

HeyGen ti permette di produrre "video demo" dinamici che mostrano efficacemente i tuoi "prototipi interattivi". Sfrutta avatar AI e "generazione di voce fuori campo" da un semplice "script" per spiegare funzionalità complesse, garantendo una presentazione chiara e coinvolgente delle capacità e dell'"esperienza utente" del tuo prodotto.

Quali funzionalità offre HeyGen per gestire e condividere video demo di prototipi?

HeyGen ti aiuta a gestire i tuoi "video demo di prototipi" in modo efficiente con capacità di "Condivisione e Tracciamento" e una varietà di "Template" professionali. Questo assicura che la tua "produzione video" di alta qualità sia non solo facilmente distribuibile ma anche monitorabile per il suo impatto, ottimizzando la tua portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo