Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale conciso di 45 secondi rivolto agli imprenditori esperti di tecnologia che desiderano presentare i loro servizi digitali. Il video dovrebbe adottare un'estetica pulita e moderna con testo informativo sullo schermo e una voce narrante professionale, facilmente generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per articolare idee complesse in modo semplice.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio sui social media coinvolgente di 60 secondi progettato per aumentare il coinvolgimento dei clienti per i responsabili marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere narrativo ed emotivamente risonante, raffigurando esperienze utente diverse, portate efficacemente alla vita con gli avatar AI di HeyGen e sovrapposizioni di testo animate per trasmettere testimonianze o benefici chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video di 30 secondi veloce e d'impatto per le attività al dettaglio che annunciano vendite a tempo limitato e offerte speciali. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco di grafica audace e musica energica, mettendo in evidenza i prodotti con chiare call-to-action, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per reperire rapidamente immagini straordinarie.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Promozionale

Crea senza sforzo video promozionali accattivanti che stimolano il coinvolgimento e le conversioni con la nostra piattaforma intuitiva alimentata dall'AI.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando un modello professionale dalla nostra libreria diversificata, progettata specificamente per i tuoi contenuti video promozionali. Questo stabilisce le basi per il tuo annuncio video accattivante.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI e inserisci il tuo script per generare istantaneamente un voiceover. Migliora il tuo messaggio con voci realistiche e presentatori visivi coinvolgenti senza dover filmare.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video promozionale aggiungendo il logo del tuo marchio, i colori e altri controlli di branding. Migliora i tuoi elementi visivi con grafica personalizzata o scegli dalla nostra libreria multimediale per adattarsi perfettamente alla tua campagna.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video regolando il suo rapporto d'aspetto e poi esportalo in alta qualità. Pubblica senza problemi i tuoi annunci video rifiniti su varie piattaforme social per raggiungere il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Crea video AI d'impatto che evidenziano esperienze positive dei clienti per costruire credibilità e promuovere efficacemente le tue offerte.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video promozionale che si distingua creativamente?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video promozionali coinvolgenti con il suo editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia libreria di modelli professionali. Puoi facilmente incorporare testo animato, grafica e musica di sottofondo per rendere i tuoi annunci video visivamente accattivanti e unici.

HeyGen utilizza l'AI per semplificare la creazione di video promozionali?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI all'avanguardia per semplificare il processo di creazione di video promozionali. La nostra piattaforma ti consente di trasformare il testo in video con avatar AI realistici e generare voiceover di alta qualità, riducendo significativamente i tempi di produzione per le tue campagne di marketing.

Posso personalizzare gli elementi di branding per i miei annunci video utilizzando HeyGen?

Assolutamente. L'editor online di HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del tuo marchio nei tuoi annunci video promozionali. Questo assicura un messaggio di marca coerente in tutti i tuoi sforzi di coinvolgimento dei clienti.

Quali formati e funzionalità offre HeyGen per condividere video promozionali sui social media?

HeyGen supporta vari rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione, rendendolo perfetto per condividere i tuoi video promozionali su diverse piattaforme social. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli e didascalie, o modificare i clip per ottimizzare i contenuti per il massimo coinvolgimento dei clienti.

