Crea un Video Promozionale con l'AI in Minuti

Lancia campagne di marketing efficaci creando facilmente video promozionali con i nostri ampi template e scene.

548/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale conciso di 45 secondi rivolto a startup tecnologiche e product manager per introdurre una nuova funzionalità. Il tono dovrebbe essere informativo ma coinvolgente, utilizzando animazioni pulite e professionali per spiegare concetti complessi. Una narrazione chiara e articolata generata tramite la capacità di "Generazione di voiceover" di HeyGen, supportata da testi sullo schermo dalla funzione "Testo a video da script", guiderà gli spettatori attraverso i vantaggi chiave di questo nuovo prodotto. L'audio dovrebbe essere sottilmente ispirante, completando la chiarezza visiva.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per agenzie di marketing e creatori di contenuti che mirano a lanciare una nuova campagna di marketing. Questo video presenterà "Avatar AI" professionali che illustrano statistiche chiave e un invito all'azione, integrati perfettamente con filmati di repertorio pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e aziendale, utilizzando diversi avatar AI per aggiungere un tocco umano senza bisogno di attori dal vivo. L'audio sarà composto dalla voce chiara dell'avatar e da una traccia musicale aziendale motivazionale, incoraggiando gli spettatori a creare video senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale incisivo di 20 secondi su misura per organizzatori di eventi e fornitori di servizi che desiderano mettere in evidenza un evento imminente o un'offerta di servizio rapida. Lo stile visivo sarà veloce e accattivante, utilizzando musica energica e testi animati in grassetto. Per garantire accessibilità e ampia portata, includi "Sottotitoli/didascalie" chiari in tutto il video. Il video dovrebbe mostrare rapidamente i punti salienti dell'evento o i vantaggi del servizio, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, rendendolo un video promozionale ideale che cattura immediatamente l'attenzione attraverso un editor online facile da usare.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Promozionale

Crea video promozionali coinvolgenti senza sforzo con la piattaforma intuitiva di HeyGen, progettata per dare vita alle tue campagne di marketing.

1
Step 1
Scegli un Template o Crea da Script
Inizia il tuo video promozionale selezionando dalla vasta libreria di "template e scene" professionali di HeyGen o genera video senza sforzo dal tuo script utilizzando il testo a video.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI ed Elementi
Migliora il tuo contenuto incorporando "avatar AI" realistici o testi animati coinvolgenti per raccontare la tua storia in modo visivo e dinamico.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Aumenta il coinvolgimento applicando l'identità visiva del tuo brand e aggiungendo "sottotitoli/didascalie" automatici per una maggiore accessibilità e messaggi chiari.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video per Qualsiasi Piattaforma
Scarica il tuo video promozionale di alta qualità, scegliendo tra varie opzioni di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", pronto per la condivisione su social media e canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti

.

Produci video AI coinvolgenti per evidenziare testimonianze e storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per gli sforzi promozionali del tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare rapidamente un video promozionale con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare video senza sforzo utilizzando strumenti potenziati dall'AI e una vasta gamma di template professionali. Basta scegliere un template, aggiungere il tuo contenuto e lasciare che HeyGen generi il tuo video promozionale coinvolgente. Questo processo semplificato è perfetto per le campagne di marketing.

HeyGen offre strumenti potenziati dall'AI per l'editing video?

Sì, HeyGen dispone di strumenti avanzati potenziati dall'AI come la generazione di testo a video e voiceover realistici per semplificare il tuo processo di creazione. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop rende semplice la produzione di contenuti di alta qualità per varie campagne di marketing.

Quali opzioni creative sono disponibili per i visual AI in HeyGen?

HeyGen offre una varietà di avatar AI ed elementi personalizzabili per migliorare i tuoi visual AI, consentendo video di prodotto personalizzati e professionali. Puoi anche utilizzare i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi contenuti.

HeyGen può aiutare a creare video per i social media e oltre?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video promozionali versatile adatto a diverse esigenze, inclusi video esplicativi coinvolgenti e contenuti per i social media. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e regolare i rapporti d'aspetto per una visione ottimale su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo