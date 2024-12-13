Crea un Video Promozionale con l'AI in Minuti
Lancia campagne di marketing efficaci creando facilmente video promozionali con i nostri ampi template e scene.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video promozionale conciso di 45 secondi rivolto a startup tecnologiche e product manager per introdurre una nuova funzionalità. Il tono dovrebbe essere informativo ma coinvolgente, utilizzando animazioni pulite e professionali per spiegare concetti complessi. Una narrazione chiara e articolata generata tramite la capacità di "Generazione di voiceover" di HeyGen, supportata da testi sullo schermo dalla funzione "Testo a video da script", guiderà gli spettatori attraverso i vantaggi chiave di questo nuovo prodotto. L'audio dovrebbe essere sottilmente ispirante, completando la chiarezza visiva.
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per agenzie di marketing e creatori di contenuti che mirano a lanciare una nuova campagna di marketing. Questo video presenterà "Avatar AI" professionali che illustrano statistiche chiave e un invito all'azione, integrati perfettamente con filmati di repertorio pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e aziendale, utilizzando diversi avatar AI per aggiungere un tocco umano senza bisogno di attori dal vivo. L'audio sarà composto dalla voce chiara dell'avatar e da una traccia musicale aziendale motivazionale, incoraggiando gli spettatori a creare video senza sforzo.
Sviluppa un video promozionale incisivo di 20 secondi su misura per organizzatori di eventi e fornitori di servizi che desiderano mettere in evidenza un evento imminente o un'offerta di servizio rapida. Lo stile visivo sarà veloce e accattivante, utilizzando musica energica e testi animati in grassetto. Per garantire accessibilità e ampia portata, includi "Sottotitoli/didascalie" chiari in tutto il video. Il video dovrebbe mostrare rapidamente i punti salienti dell'evento o i vantaggi del servizio, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, rendendolo un video promozionale ideale che cattura immediatamente l'attenzione attraverso un editor online facile da usare.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Crea rapidamente video promozionali e annunci potenti e coinvolgenti con l'AI per potenziare le tue campagne di marketing e raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video dinamici e accattivanti per i social media e clip brevi per migliorare la tua presenza online e coinvolgere il tuo pubblico di riferimento.
Domande Frequenti
Come posso creare rapidamente un video promozionale con HeyGen?
HeyGen ti consente di creare video senza sforzo utilizzando strumenti potenziati dall'AI e una vasta gamma di template professionali. Basta scegliere un template, aggiungere il tuo contenuto e lasciare che HeyGen generi il tuo video promozionale coinvolgente. Questo processo semplificato è perfetto per le campagne di marketing.
HeyGen offre strumenti potenziati dall'AI per l'editing video?
Sì, HeyGen dispone di strumenti avanzati potenziati dall'AI come la generazione di testo a video e voiceover realistici per semplificare il tuo processo di creazione. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop rende semplice la produzione di contenuti di alta qualità per varie campagne di marketing.
Quali opzioni creative sono disponibili per i visual AI in HeyGen?
HeyGen offre una varietà di avatar AI ed elementi personalizzabili per migliorare i tuoi visual AI, consentendo video di prodotto personalizzati e professionali. Puoi anche utilizzare i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi contenuti.
HeyGen può aiutare a creare video per i social media e oltre?
Assolutamente, HeyGen è un creatore di video promozionali versatile adatto a diverse esigenze, inclusi video esplicativi coinvolgenti e contenuti per i social media. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e regolare i rapporti d'aspetto per una visione ottimale su tutte le piattaforme.