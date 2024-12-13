Crea un Video di Prodotto che Converte con l'AI

Crea video dimostrativi di prodotto professionali in pochi minuti con il nostro editor intuitivo drag-and-drop.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di prodotto e-commerce di 30 secondi, vivace e progettato per gli acquirenti online e le persone attente alla moda, mettendo in evidenza una nuova linea di abbigliamento sostenibile. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva luminosa e orientata allo stile di vita, con illuminazione naturale e modelli diversi, accompagnato da una traccia indie-pop morbida e invitante. Migliora la narrazione utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i benefici unici del prodotto e l'approvvigionamento etico, creando un'atmosfera aspirazionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto a professionisti impegnati e piccoli imprenditori, spiegando le funzionalità principali del nostro nuovo software di gestione progetti. L'approccio visivo dovrebbe essere chiaro, istruttivo e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni grafiche pulite, con una voce amichevole e autorevole che guida lo spettatore. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli precisi generati da HeyGen, rendendo le funzionalità complesse facili da comprendere per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Immagina un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media per un prodotto di bellezza di tendenza, creato per catturare l'attenzione di marketer creativi e manager dei social media in cerca di un rapido coinvolgimento. Questo video di prodotto generato dall'AI necessita di uno stile visivo veloce e accattivante con colori vivaci e tagli rapidi, accompagnato da effetti sonori energici e una traccia musicale contemporanea e accattivante. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un contenuto d'impatto e condivisibile che metta in risalto l'attrattiva immediata del prodotto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Prodotto

Crea facilmente video di prodotto professionali utilizzando l'AI. Segui questi semplici passaggi per mostrare le tue offerte con contenuti coinvolgenti e di alta qualità.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da uno Script
Inizia la creazione del tuo video di prodotto selezionando un modello video professionale o incollando il tuo script per generare istantaneamente video di prodotto generati dall'AI.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI e Voiceover
Dai vita al tuo prodotto scegliendo tra una vasta gamma di Avatar AI e generando un voiceover AI dal suono naturale per il tuo script.
3
Step 3
Aggiungi Media ed Elementi del Brand
Migliora il tuo video di prodotto con media di stock di alta qualità dalla libreria e personalizzalo utilizzando l'editor drag-and-drop per riflettere il tuo brand.
4
Step 4
Esporta il tuo Video di Prodotto
Rivedi il tuo video di prodotto, aggiungi sottotitoli automatici per l'accessibilità ed esportalo in alta risoluzione, pronto per mostrare i tuoi prodotti su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia l'Impatto del Prodotto con Storie di Successo

Trasforma le testimonianze dei clienti in video dinamici generati dall'AI, dimostrando efficacemente i benefici reali del tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di prodotto coinvolgente?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di prodotto di alta qualità generati dall'AI, sfruttando potenti Avatar AI e una gamma di modelli video. Questo robusto creatore di video di prodotto permette una produzione rapida e creativa.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare il mio video dimostrativo di prodotto?

HeyGen offre ampie opzioni creative per personalizzare il tuo video dimostrativo di prodotto, inclusi un editor drag-and-drop, media di stock e effetti visivi. Puoi anche applicare il tuo kit di branding per una coerenza del marchio nei tuoi video.

Posso generare rapidamente un video di prodotto con voiceover e sottotitoli AI?

Sì, HeyGen semplifica il processo di creazione di video di prodotto generati dall'AI offrendo funzionalità integrate di voiceover AI e sottotitoli automatici. Questo consente un flusso di lavoro senza interruzioni per una creazione di contenuti efficiente e una portata globale.

Come migliorano i video di prodotto gli Avatar AI di HeyGen?

Gli Avatar AI realistici di HeyGen agiscono come attori AI coinvolgenti per presentare professionalmente i tuoi prodotti, portando un tocco dinamico e umano a qualsiasi video di prodotto. Offrono una soluzione versatile e scalabile per far risaltare un video di prodotto.

