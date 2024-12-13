Crea un Video di Aggiornamento Prodotto: Annunci Facili e Coinvolgenti

Annuncia nuove funzionalità con video di prodotto accattivanti. Crea aggiornamenti professionali istantaneamente utilizzando i nostri diversi Modelli e scene.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i potenziali nuovi utenti, in particolare le piccole imprese, crea una demo prodotto convincente di 60 secondi che mostri l'intuitivo 'Editor facile drag-and-drop'. L'estetica desiderata è uno stile visivo istruttivo, pulito e moderno, accompagnato da una voce fuori campo calma e rassicurante. Puoi generare facilmente questa voce fuori campo direttamente dal tuo script utilizzando la funzionalità di HeyGen 'Testo a video da script', spiegando passo dopo passo le funzionalità principali.
Prompt di Esempio 2
Svela la nostra ultima integrazione con un video di annuncio funzionalità conciso di 30 secondi, pensato per sviluppatori e utenti esperti. Questo pezzo richiede visuali dinamiche e incentrate sulla tecnologia e un ritmo vivace, evidenziando la velocità e l'efficienza senza pari dello strumento. Per garantire la massima portata e chiarezza, utilizza la funzione 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per la generazione automatica di sottotitoli, illustrando come questi avanzati strumenti video AI trasformeranno il loro processo di sviluppo.
Prompt di Esempio 3
Rivolgendoti ai professionisti del marketing, concepisci un video promozionale persuasivo di 50 secondi che articoli il valore olistico e le proposte uniche di vendita della nostra piattaforma. Immagina uno stile visivo cinematografico e raffinato, arricchito da una voce fuori campo professionale per favorire credibilità e impatto. Amplifica la tua narrazione visiva attingendo alla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, trovando visuali supplementari di alta qualità che sottolineino in modo convincente la potenza dei nostri strumenti di video marketing.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di un Video di Aggiornamento Prodotto

Crea facilmente video di aggiornamento prodotto coinvolgenti per mostrare nuove funzionalità e miglioramenti con la piattaforma intuitiva di HeyGen.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra "modelli video" professionali o inizia con uno script per la funzione "Testo a video da script" di HeyGen, gettando le basi per il tuo aggiornamento.
2
Step 2
Aggiungi Dettagli e Visuali del Prodotto
Incorpora le tue nuove funzionalità tramite "registrazione dello schermo" o caricando demo prodotto dalla tua libreria multimediale.
3
Step 3
Integra Elementi AI e del Brand
Personalizza il tuo messaggio utilizzando "avatar AI" per presentare il tuo aggiornamento, rendendo i tuoi "video di aggiornamento prodotto" più coinvolgenti e professionali.
4
Step 4
Raffina e Condividi il Tuo Video
Migliora l'accessibilità aggiungendo "Sottotitoli/didascalie" per una portata più ampia, quindi esporta facilmente il tuo "video di annuncio funzionalità" finale per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Tutorial sulle Funzionalità

Sviluppa video tutorial chiari e coinvolgenti per le nuove funzionalità, migliorando la comprensione degli utenti e assicurando un'adozione fluida degli aggiornamenti di prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti per la mia attività?

HeyGen sfrutta avanzati strumenti video AI e un editor facile drag-and-drop per potenziarti come creatore di video di prodotto. Puoi creare rapidamente video di prodotto coinvolgenti, inclusi video di annuncio funzionalità o demo prodotto, utilizzando modelli video personalizzabili e avatar AI, tutto senza complessi montaggi video.

Quali tipi di modelli video sono disponibili per gli annunci di prodotto su HeyGen?

HeyGen offre una libreria diversificata di modelli video professionali progettati specificamente per video di aggiornamento prodotto, annunci di nuove funzionalità e demo prodotto. Questi modelli semplificano il processo di creazione, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità rapidamente con lo stile unico del tuo brand.

HeyGen può generare un video di aggiornamento prodotto direttamente dal mio script?

Assolutamente, HeyGen rende facile creare un video di aggiornamento prodotto o qualsiasi video promozionale direttamente dal tuo script. I nostri strumenti video AI ti permettono di trasformare il testo in contenuti video dinamici con avatar AI realistici e voci fuori campo professionali, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e coinvolgente.

Come posso assicurarmi che i miei video di prodotto siano in linea con l'identità del mio brand usando HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti all'interno dei suoi strumenti di video marketing, permettendoti di integrare facilmente il logo della tua azienda, colori specifici del brand e media personalizzati. Questo assicura che ogni video di prodotto che crei, sia per promozioni che per video tutorial, rifletta perfettamente l'identità unica del tuo brand.

