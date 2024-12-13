Crea facilmente un video pubblicitario di prodotto con AI
Crea annunci video ad alta conversione in pochi minuti utilizzando il nostro AI Video Ad Maker con potenti modelli e scene. Aumenta le vendite e migliora il tuo ROAS.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un autentico video pubblicitario AI UGC di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marchi di e-commerce, illustrando come possano personalizzare facilmente il loro messaggio di marca. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole, tipico dei contenuti generati dagli utenti, mostrando il prodotto in un contesto quotidiano e accompagnato da una voce calda e persuasiva generata dalle capacità di generazione vocale di HeyGen. Questo annuncio dovrebbe ispirare creatività e sottolineare la facilità di personalizzazione delle comunicazioni di marca.
Progetta un video pubblicitario informativo di 60 secondi, perfetto per i marketer internazionali che espandono la loro portata a livello globale, per introdurre una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e incorporare elementi da un modello video raffinato, mentre l'audio presenta un narratore sicuro che spiega i benefici. Fondamentale, il video deve sfruttare i sottotitoli/caption di HeyGen per localizzare efficacemente il messaggio in più lingue, rendendolo accessibile e coinvolgente per un pubblico globale diversificato.
Crea un video pubblicitario dinamico di 15 secondi rivolto agli utenti dei social media e agli acquirenti d'impulso, progettato per catturare immediatamente l'attenzione per un nuovo gadget alla moda. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, visivamente accattivante con tagli rapidi e colori vivaci, facendo ampio uso di immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. L'audio dovrebbe presentare musica vivace e accattivante e testo minimo ma d'impatto sullo schermo, puntando a un'impressione energica e memorabile che stimoli immediato interesse negli annunci di prodotto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea annunci di prodotto ad alte prestazioni.
Genera rapidamente video pubblicitari di prodotto ad alte prestazioni utilizzando AI per aumentare le conversioni e massimizzare il tuo ritorno sulla spesa pubblicitaria.
Produci contenuti pubblicitari coinvolgenti per i social media.
Sviluppa annunci video brevi e accattivanti ottimizzati per varie piattaforme social per espandere la portata del tuo prodotto.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare un video pubblicitario di prodotto convincente?
HeyGen ti consente di creare rapidamente un video pubblicitario di prodotto utilizzando AI Actors e modelli video personalizzabili. Puoi integrare facilmente le risorse del tuo marchio e creare contenuti coinvolgenti con animazioni professionali e musica.
Posso creare contenuti video AI UGC con HeyGen?
Assolutamente! HeyGen ti permette di generare contenuti video AI UGC realistici, perfetti per campagne sui social media. Utilizza AI Actors per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco autentico che risuona con il tuo pubblico.
Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare gli annunci video del tuo marchio?
HeyGen offre strumenti estesi per personalizzare gli annunci video del tuo marchio, inclusi controlli di branding per loghi e colori. Puoi anche accedere a una libreria multimediale con foto e grafiche stock gratuite per migliorare le tue creazioni uniche.
HeyGen supporta la localizzazione degli annunci video per diversi pubblici?
Sì, HeyGen ti consente di localizzare i tuoi annunci video in ogni lingua con generazione vocale avanzata e sottotitoli. Questa capacità assicura che il tuo messaggio raggiunga efficacemente pubblici globali diversificati, massimizzando l'impatto.