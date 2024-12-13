Crea Facilmente Video Tutorial Coinvolgenti sugli Approvvigionamenti

Trasforma processi di approvvigionamento complessi in formazione coinvolgente con avatar AI professionali per un apprendimento efficace.

418/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai nuovi assunti nei dipartimenti di approvvigionamento, guidandoli attraverso la configurazione iniziale e l'uso base del nuovo software di approvvigionamento. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e passo-passo, utilizzando un avatar AI professionale fornito da HeyGen per dimostrare le azioni e semplificare la curva di apprendimento, basato su modelli e scene pronti all'uso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione di 2 minuti per analisti e decisori degli approvvigionamenti, concentrandoti sugli indicatori chiave di prestazione e presentando visualizzazioni di dati animate. Lo stile visivo deve essere dinamico e orientato ai dati, supportato da una narrazione professionale e arricchito con sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial completo di 45 secondi per tutti i dipendenti coinvolti negli acquisti, delineando aggiornamenti critici sulla conformità e nuovi cambiamenti di politica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere conciso e autorevole, fornendo informazioni chiare in modo efficiente attraverso la generazione di voiceover robusta di HeyGen, garantendo un messaggio accurato e coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial sugli Approvvigionamenti

Crea video di formazione sugli approvvigionamenti coinvolgenti e professionali con l'AI. Semplifica processi complessi e fornisci tutorial chiari ed efficaci.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia delineando il tuo script per un video tutorial sugli approvvigionamenti. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per trasformare il tuo testo e seleziona un avatar AI professionale per presentare il tuo contenuto in modo coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Personalizza il Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi accattivanti. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen e la libreria multimediale per aggiungere grafica e filmati pertinenti. Applica i tuoi controlli di branding per garantire un aspetto coerente e professionale per il tuo materiale di formazione coinvolgente.
3
Step 3
Genera il Voiceover e Migliora l'Accessibilità
Dai vita al tuo script con una narrazione chiara utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Per una maggiore portata e accessibilità, aggiungi facilmente sottotitoli/caption e considera voiceover multilingue per far risuonare i tuoi video di formazione sugli approvvigionamenti a livello globale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo Professionale
Finalizza e prepara il tuo tutorial per la distribuzione. Utilizza le opzioni di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare il tuo video esplicativo a varie piattaforme, semplificando efficacemente i processi di approvvigionamento complessi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica i Processi di Approvvigionamento Complessi

.

Trasforma processi di approvvigionamento intricati in video esplicativi facilmente comprensibili e visivamente attraenti, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti i tirocinanti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial sugli approvvigionamenti?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di creazione video AI per convertire il tuo testo in video da script, riducendo drasticamente i tempi di produzione. Puoi creare video di formazione sugli approvvigionamenti dettagliati in modo efficiente con avatar AI professionali e modelli e scene completi.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video guida sugli approvvigionamenti?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video guida sugli approvvigionamenti siano in linea con il tuo marchio. Inoltre, puoi utilizzare voiceover multilingue, sottotitoli/caption e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per un prodotto finale raffinato e accessibile.

HeyGen può automatizzare il flusso di lavoro di produzione video per processi di approvvigionamento complessi?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video attraverso l'automazione del flusso di lavoro, permettendoti di trasformare processi di approvvigionamento complessi in formazione coinvolgente con facilità. La sua piattaforma intuitiva e le capacità di creazione video native ai prompt garantiscono una produzione efficiente senza competenze tecniche estese.

Cosa rende efficaci i video esplicativi di HeyGen per la formazione sugli approvvigionamenti?

HeyGen consente la creazione di video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI professionali e generazione di voiceover ad alta fedeltà. Queste caratteristiche, combinate con modelli e scene pronti all'uso, producono contenuti video esplicativi accattivanti ed efficaci per tutte le tue esigenze di approvvigionamento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo