Crea un Video Demo PPT: Passaggi Facili e Consigli Utili

Crea facilmente una presentazione video professionale. Sfrutta il testo-a-video da script per una narrazione chiara e alta qualità video, garantendo risultati d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una "video presentazione" coinvolgente di 90 secondi rivolta a educatori e formatori che vogliono trasformare le loro diapositive statiche in moduli di apprendimento dinamici, mantenendo un "branding coerente". Utilizza un'estetica visiva moderna e professionale con un avatar AI di HeyGen che presenta il contenuto, accompagnato da musica di sottofondo vivace e incoraggiante, per catturare l'attenzione degli studenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo completo di 2 minuti per team di marketing e product manager, dettagliando il processo per "creare un video demo ppt" da una presentazione esistente, con particolare attenzione alla regolazione dei "tempi delle diapositive" per un flusso ottimale. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e altamente informativo, utilizzando catture dello schermo passo-passo con una narrazione calma e guida, arricchita dai sottotitoli/caption di HeyGen per facilitare la comprensione per chi non è madrelingua o per la visione silenziosa.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale ispirante di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e liberi professionisti, mostrando quanto sia facile "registrare un video" dalle loro presentazioni esistenti e "condividere video" su varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e ottimista, utilizzando la libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare diversi casi d'uso, accompagnato da una colonna sonora energica e moderna che evoca facilità e successo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Demo PPT

Trasforma il tuo PowerPoint statico in un video demo coinvolgente e dinamico con gli strumenti intuitivi di HeyGen, facendo vivere le tue presentazioni senza sforzo.

1
Step 1
Prepara il Tuo Contenuto
Converti le tue diapositive PowerPoint in uno script conciso o risorse visive. Utilizza la funzione testo-a-video da script di HeyGen per costruire le tue scene video iniziali, incorporando i punti chiave della narrazione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo demo. Migliora la professionalità del tuo video applicando modelli e scene che si allineano con il tuo branding coerente.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Affina
Genera voiceover coinvolgenti per il tuo demo utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Sincronizza i punti della tua presentazione con tempi delle diapositive precisi e considera l'aggiunta di sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta che il tuo demo è perfetto, sfrutta le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione di HeyGen per generare il tuo file video finale, pronto per la condivisione come .mp4.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Demo Coinvolgenti per i Social Media

.

Converti rapidamente le tue presentazioni in demo video accattivanti e condivisibili per i social media, aumentando la tua presenza online e l'interazione con il pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come posso esportare la mia presentazione video generata dall'AI da HeyGen?

HeyGen rende semplice l'esportazione della tua presentazione video finita. Puoi salvare il tuo video generato dall'AI come file .mp4 di alta qualità, pronto per la condivisione o l'integrazione su varie piattaforme.

Quale qualità e risoluzione video supporta HeyGen per l'output?

HeyGen supporta un'eccellente qualità video e varie risoluzioni, assicurando che il tuo contenuto guidato da avatar AI appaia professionale su qualsiasi schermo. Puoi creare con fiducia presentazioni video straordinarie con immagini cristalline.

HeyGen consente l'inclusione di sottotitoli o didascalie nei miei video?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e didascalie dal tuo script, rendendo le tue presentazioni video accessibili e coinvolgenti. Questa funzione assicura una maggiore portata e una migliore comprensione per tutti gli spettatori.

Posso aggiungere una narrazione personalizzata o registrare audio per i miei video HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre una generazione di voiceover robusta dal tuo script, assicurando una narrazione raffinata per il tuo contenuto video. Questo ti permette di includere audio preciso e anche forti call to action.

