Crea un Video di Formazione sul Phishing Velocemente con l'AI
Eleva la tua formazione sulla sicurezza informatica con simulazioni di phishing coinvolgenti e personalizzate. La nostra funzione Text-to-video da copione trasforma i tuoi contenuti in video d'impatto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione sulla simulazione di phishing di 90 secondi rivolto al dipartimento finanziario, mostrando uno scenario di email ingannevole che coinvolge una frode di fatture. Utilizza uno stile visivo realistico con sottili segnali audio di tensione, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente l'ambiente contestuale e scenari personalizzabili.
Produci un video dinamico di 45 secondi per la consapevolezza della sicurezza aziendale, sottolineando l'importanza di segnalare rapidamente attività sospette. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e moderno, incorporando un avatar AI per fornire istruzioni concise e utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per capacità multilingue per raggiungere una forza lavoro diversificata.
Crea un video di formazione AI dettagliato di 2 minuti per professionisti IT e della sicurezza, approfondendo attacchi di phishing avanzati come spear phishing e whaling, e delineando strategie di prevenzione proattive. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati con grafici a schermo e filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, assicurando che i Sottotitoli siano abilitati per l'accessibilità e spiegazioni dettagliate.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Più Corsi di Formazione sulla Sicurezza Informatica.
Sviluppa rapidamente corsi completi di consapevolezza sul phishing ed espandi la portata a tutti i dipendenti con la produzione video scalabile AI.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione sul Phishing.
Migliora l'efficacia dell'apprendimento per la consapevolezza della sicurezza con video di simulazione di phishing interattivi e memorabili alimentati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sul phishing?
HeyGen consente lo sviluppo rapido di formazione sulla sicurezza informatica trasformando i copioni in video coinvolgenti con avatar AI. Questo semplifica il processo di creazione di video di simulazione di phishing efficaci per la consapevolezza della sicurezza.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per personalizzare gli scenari di esercizi di phishing?
HeyGen fornisce strumenti robusti per personalizzare gli scenari di esercizi di phishing, inclusi controlli di branding, una libreria multimediale e capacità multilingue. Puoi creare video altamente specifici e coinvolgenti con un Portavoce AI per soddisfare perfettamente le esigenze della tua campagna di phishing.
HeyGen può aiutare a monitorare l'engagement con i nostri contenuti di formazione sulla sicurezza informatica?
Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video potenti per la formazione sulla sicurezza informatica, genera video coinvolgenti pronti per la tua piattaforma di apprendimento scelta. Puoi quindi integrare questi video nei tuoi strumenti di campagna di phishing per impostare campagne e monitorare i rapporti sull'interazione degli utenti.
Come assicura HeyGen la qualità e l'efficacia dei contenuti di formazione sul phishing generati dall'AI?
HeyGen produce video di formazione sul phishing di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e generazione di voiceover naturale, insieme a funzionalità come i sottotitoli per l'accessibilità. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione sulla sicurezza informatica siano coinvolgenti e promuovano efficacemente la consapevolezza della sicurezza contro gli attacchi di phishing.