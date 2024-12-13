Crea un Video di Formazione sul Phishing Velocemente con l'AI

Eleva la tua formazione sulla sicurezza informatica con simulazioni di phishing coinvolgenti e personalizzate. La nostra funzione Text-to-video da copione trasforma i tuoi contenuti in video d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla simulazione di phishing di 90 secondi rivolto al dipartimento finanziario, mostrando uno scenario di email ingannevole che coinvolge una frode di fatture. Utilizza uno stile visivo realistico con sottili segnali audio di tensione, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente l'ambiente contestuale e scenari personalizzabili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per la consapevolezza della sicurezza aziendale, sottolineando l'importanza di segnalare rapidamente attività sospette. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e moderno, incorporando un avatar AI per fornire istruzioni concise e utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per capacità multilingue per raggiungere una forza lavoro diversificata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione AI dettagliato di 2 minuti per professionisti IT e della sicurezza, approfondendo attacchi di phishing avanzati come spear phishing e whaling, e delineando strategie di prevenzione proattive. Lo stile visivo dovrebbe essere basato sui dati con grafici a schermo e filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, assicurando che i Sottotitoli siano abilitati per l'accessibilità e spiegazioni dettagliate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Formazione sul Phishing

Educa il tuo team sugli attacchi di phishing e rafforza la consapevolezza della sicurezza con video di formazione sul phishing coinvolgenti e accurati, generati senza sforzo.

Step 1
Componi il Tuo Copione
Redigi i tuoi contenuti di formazione sul phishing, delineando scenari chiave e migliori pratiche. HeyGen trasforma il tuo testo in video da copione, dando vita al tuo messaggio educativo.
Step 2
Seleziona un Portavoce AI
Migliora il tuo video con un Portavoce AI professionale. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio di formazione sulla sicurezza informatica in modo chiaro e coinvolgente.
Step 3
Personalizza il Tuo Scenario
Adatta i visual del tuo video e gli scenari personalizzabili per riflettere attacchi di phishing reali. Utilizza template e scene per costruire un'esperienza di apprendimento rilevante e d'impatto.
Step 4
Genera e Condividi
Produci facilmente i tuoi video finali di simulazione di phishing. HeyGen fornisce opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, assicurando che i tuoi video coinvolgenti siano pronti per qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip Coinvolgenti di Consapevolezza sulla Sicurezza Informatica

Genera rapidamente video brevi e d'impatto per condividere consigli sul phishing e migliori pratiche di sicurezza attraverso i canali di comunicazione interna.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sul phishing?

HeyGen consente lo sviluppo rapido di formazione sulla sicurezza informatica trasformando i copioni in video coinvolgenti con avatar AI. Questo semplifica il processo di creazione di video di simulazione di phishing efficaci per la consapevolezza della sicurezza.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per personalizzare gli scenari di esercizi di phishing?

HeyGen fornisce strumenti robusti per personalizzare gli scenari di esercizi di phishing, inclusi controlli di branding, una libreria multimediale e capacità multilingue. Puoi creare video altamente specifici e coinvolgenti con un Portavoce AI per soddisfare perfettamente le esigenze della tua campagna di phishing.

HeyGen può aiutare a monitorare l'engagement con i nostri contenuti di formazione sulla sicurezza informatica?

Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video potenti per la formazione sulla sicurezza informatica, genera video coinvolgenti pronti per la tua piattaforma di apprendimento scelta. Puoi quindi integrare questi video nei tuoi strumenti di campagna di phishing per impostare campagne e monitorare i rapporti sull'interazione degli utenti.

Come assicura HeyGen la qualità e l'efficacia dei contenuti di formazione sul phishing generati dall'AI?

HeyGen produce video di formazione sul phishing di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e generazione di voiceover naturale, insieme a funzionalità come i sottotitoli per l'accessibilità. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione sulla sicurezza informatica siano coinvolgenti e promuovano efficacemente la consapevolezza della sicurezza contro gli attacchi di phishing.

