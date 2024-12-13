Crea Facilmente un Video di Formazione per il Coinvolgimento dei Pazienti

Migliora la comprensione dei pazienti con video di formazione personalizzati, sfruttando la funzione di HeyGen di trasformare testi in video da script per una produzione rapida.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi per nuovi e esperti operatori sanitari, concentrandosi sulle migliori pratiche per la realizzazione di video educativi per i pazienti. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare testi in video da script per trasformare script dettagliati in una presentazione visiva dinamica, completa di sottotitoli facili da leggere. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo e chiaro, incorporando scenari realistici per dimostrare tecniche di comunicazione efficaci per video di formazione personalizzati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 45 secondi rivolto agli amministratori di cliniche e ai responsabili dei team sanitari, introducendo approcci innovativi al coinvolgimento dei pazienti utilizzando un generatore di video AI. Il video dovrebbe impiegare un'estetica moderna e pulita con transizioni dinamiche, presentando un presentatore virtuale professionale per articolare i benefici. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per un aspetto e una sensazione raffinati, assicurando che il contenuto sia coinvolgente e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un modulo di apprendimento rapido di 30 secondi per tutto il personale clinico, offrendo suggerimenti rapidi per migliorare la comprensione del paziente come parte di contenuti eLearning completi. Questo video dovrebbe utilizzare la funzione di HeyGen di trasformare testi in video da script per convertire rapidamente i punti chiave di comunicazione in una sequenza visiva coinvolgente, presentando una presentazione visiva in stile infografica con una voce amichevole e informativa. L'obiettivo generale è migliorare le interazioni quotidiane.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione per il Coinvolgimento dei Pazienti

Potenzia il tuo personale sanitario con video di formazione per il coinvolgimento dei pazienti coinvolgenti e informativi, sfruttando l'AI per semplificare la creazione di contenuti e migliorare l'apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia il tuo progetto incollando il tuo script di formazione completo direttamente nell'editor di trasformazione testi in video da script. Questo genera istantaneamente le scene iniziali, semplificando l'inizio del tuo video di formazione per il coinvolgimento dei pazienti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore Virtuale
Migliora i tuoi video educativi per i pazienti selezionando un avatar AI professionale dalla nostra libreria diversificata. Questo presentatore virtuale consegnerà il tuo contenuto formativo, garantendo un'esperienza coerente e coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza e Assicura l'Accessibilità
Personalizza lo stile visivo del tuo video e garantisci un'ampia comprensione. Abilita Sottotitoli/caption per fornire un'accessibilità essenziale a tutti i discenti, rendendo il tuo video di formazione per il coinvolgimento dei pazienti universalmente fruibile.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo contenuto professionale esportandolo nel formato preferito e nelle impostazioni di ridimensionamento ed esportazione dell'aspetto. Il tuo contenuto eLearning è ora pronto per essere distribuito come risorsa formativa efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata della Formazione e la Creazione di Corsi

.

Produci numerosi corsi di formazione per i pazienti in modo efficiente, raggiungendo un pubblico più ampio con contenuti video facilmente digeribili.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare video educativi per i pazienti in modo efficiente con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare video educativi per i pazienti coinvolgenti, trasformando script in video utilizzando avatar AI e un presentatore virtuale, semplificando l'intero processo creativo. Puoi facilmente creare video di formazione personalizzati che risuonano con il tuo pubblico, garantendo comprensione e coinvolgimento dei pazienti.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i contenuti di formazione sanitaria?

Sì, HeyGen ti permette di personalizzare completamente i tuoi video sanitari generati dall'AI, incorporando il tuo logo, i colori del brand e elementi multimediali unici. Questo assicura che i tuoi video di formazione per il coinvolgimento dei pazienti mantengano un'identità di brand professionale e coerente.

Qual è il modo più semplice per trasformare i miei script di formazione per il coinvolgimento dei pazienti in video?

HeyGen semplifica la trasformazione dei tuoi script in video AI dinamici utilizzando le sue capacità di trasformare testi in video. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar AI, e HeyGen genera un video di alta qualità con voce professionale e sottotitoli opzionali, rendendolo un creatore di video online ideale per contenuti eLearning.

HeyGen può creare video sanitari basati su avatar diversificati per vari gruppi demografici di pazienti?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI e supporta la generazione vocale in una varietà di lingue, permettendoti di produrre video di formazione per il coinvolgimento dei pazienti accessibili e inclusivi per un ampio pubblico. Questo assicura che il tuo messaggio raggiunga efficacemente gruppi di pazienti diversi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo