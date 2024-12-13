Crea un Video Educativo per Pazienti Senza Sforzo

Migliora l'alfabetizzazione sanitaria e il coinvolgimento dei pazienti con formati coinvolgenti, potenziati dagli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 45 secondi per guidare gli adolescenti nel processo di vaccinazione antinfluenzale, riducendo l'ansia e spiegandone l'importanza. Visivamente, incorpora grafiche illustrative pulite con una narrazione calma e professionale, accompagnata da una musica di sottofondo soft. Assicurati un'accessibilità completa sfruttando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo le informazioni cruciali disponibili a un pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 30 secondi progettato per incoraggiare gli anziani a seguire il loro regime quotidiano di farmaci, affrontando la dimenticanza comune con consigli pratici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo ed empatico, mostrando scenari quotidiani riconoscibili e una voce narrante amichevole e incoraggiante. Questo video può essere facilmente creato sviluppando il tuo contenuto utilizzando la funzione Testo-a-video da script di HeyGen, semplificando la produzione di educazione sanitaria vitale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per professionisti impegnati, promuovendo i benefici della camminata veloce regolare per la salute cardiovascolare e la riduzione dello stress. Adotta un approccio visivo dinamico e ispiratore con musica motivazionale e una narrazione concisa che trasmette informazioni pratiche. Migliora le tue presentazioni personalizzate e semplifica la produzione video iniziando con i vari Modelli & scene di HeyGen, rendendo accessibili argomenti medici complessi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Educativo per Pazienti

Crea video educativi per pazienti impattanti e facili da comprendere che potenziano i pazienti e migliorano l'alfabetizzazione sanitaria utilizzando strumenti intuitivi.

Step 1
Crea il Tuo Script e Storyboard
Definisci il contenuto educativo per i pazienti, considerando il tuo pubblico target e l'alfabetizzazione sanitaria. Sviluppa uno script chiaro e uno storyboard per guidare la produzione del tuo video. Sfrutta funzionalità come "testo-a-video da script" per convertire rapidamente i tuoi contenuti scritti in narrazioni visive.
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Scegli elementi visivi coinvolgenti e una voce professionale per il tuo messaggio educativo. Utilizza "avatar AI" e una vasta gamma di modelli per creare storie di pazienti coinvolgenti o spiegare argomenti medici complessi.
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Assicurati che il tuo video sia accessibile a tutti i pazienti, migliorando la comprensione per un pubblico diversificato. Aggiungi facilmente "sottotitoli/caption" per fornire informazioni cruciali a un pubblico con problemi di udito e rafforzare i messaggi chiave.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione su varie piattaforme. Utilizza "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per adattare i tuoi video educativi per pazienti a siti web, social media o presentazioni personalizzate in varie lingue.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata con Educazione Accessibile

Produci video educativi per pazienti in varie lingue e formati, garantendo l'accessibilità per popolazioni di pazienti diversificate a livello globale, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi per pazienti?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi di alta qualità per pazienti trasformando il tuo script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI. Questo consente ai fornitori di assistenza sanitaria di creare facilmente i propri contenuti senza una produzione video complessa, migliorando notevolmente la conoscenza dei pazienti.

Quali funzionalità offre HeyGen per un'educazione dei pazienti coinvolgente?

HeyGen offre funzionalità progettate per creare formati coinvolgenti per l'educazione dei pazienti, garantendo un'alta alfabetizzazione sanitaria. Puoi migliorare la comprensione con voiceover generati dall'AI in varie lingue e includere sottotitoli automatici per l'accessibilità, raggiungendo un pubblico target più ampio.

HeyGen è adatto per creare video educativi medici che rispettano le linee guida HIPAA?

HeyGen assiste i fornitori di assistenza sanitaria nella produzione di video educativi medici professionali. Sebbene HeyGen non elabori o memorizzi informazioni sanitarie protette, fornisce strumenti sicuri e controlli di branding per creare ed esportare contenuti educativi che si allineano ai flussi di lavoro clinici conformi a HIPAA della tua organizzazione per la distribuzione.

Posso personalizzare i video educativi per pazienti realizzati con HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare facilmente i tuoi video educativi per pazienti con il tuo logo, colori del brand e presentazioni personalizzate. Puoi utilizzare vari modelli e scene per assicurarti che i tuoi contenuti educativi riflettano perfettamente l'identità della tua organizzazione.

