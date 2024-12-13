Come creare un video di formazione per l'onboarding dei partner con l'AI

Crea rapidamente video di onboarding efficaci per i partner con la nostra funzione intuitiva Testo-a-video da script, garantendo una rapida preparazione dei partner.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi per i team di vendita e supporto dei nuovi partner, dimostrando le caratteristiche principali del prodotto e gli scenari comuni dei clienti. Adotta un approccio visivo coinvolgente e passo-passo con una voce amichevole e informativa. Questo video di onboarding può essere facilmente creato convertendo il tuo script direttamente in video utilizzando la funzione Testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti per la nostra rete globale di partner, dettagliando procedure di conformità complesse e migliori pratiche. Punta a uno stile visivo moderno e ricco di grafica, completato da una voce sicura e autorevole. Assicurati chiarezza in diverse regioni sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen per una facile localizzazione.
Prompt di Esempio 3
Genera un video dinamico di 45 secondi che mostri i vantaggi di diventare partner per i potenziali partner, evidenziando il supporto e le risorse disponibili. Lo stile visivo dovrebbe essere attraente ed energico con musica di sottofondo vivace e una narrazione concisa e coinvolgente. Assembla rapidamente questo contenuto utilizzando i Template e le scene diversificate di HeyGen per avviare il tuo processo di creazione di video di onboarding per i partner.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione per l'Onboarding dei Partner

Ottimizza il tuo processo di onboarding dei partner con video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI. Crea rapidamente contenuti professionali che preparano i nuovi partner di canale al successo.

1
Step 1
Crea da Script
Inizia incollando il tuo script di formazione in HeyGen. La nostra piattaforma utilizza "Testo-a-video da script" per convertire istantaneamente il tuo contenuto in un video dinamico, rendendo il processo di creazione di video di onboarding per i partner coinvolgenti senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di "avatar AI" realistici per presentare il tuo materiale di formazione. Personalizza il loro aspetto e la loro espressione per rappresentare perfettamente il tuo marchio e coinvolgere efficacemente i nuovi partner di canale.
3
Step 3
Migliora con Funzionalità di Accessibilità
Aumenta la chiarezza e l'inclusività abilitando "Sottotitoli/caption" automatici per il tuo video. Puoi anche aggiungere musica di sottofondo, media di repertorio o i tuoi asset di marca per rendere la tua formazione coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di formazione per l'onboarding dei partner è perfetto, utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricarlo nel formato e nella qualità desiderati. Il tuo video di formazione professionale è ora pronto per essere condiviso con i tuoi nuovi partner di canale tramite qualsiasi LMS o piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Informazioni Complesse per i Partner

.

Traduci dettagli complessi del prodotto e processi in contenuti video facilmente comprensibili per i partner.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video di onboarding per i partner?

HeyGen ti consente di creare facilmente un video di formazione per l'onboarding dei partner utilizzando avatar AI avanzati e convertendo il Testo-a-video da script, eliminando i passaggi di produzione complessi. La nostra piattaforma intuitiva funge da efficiente creatore di video AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti per tutti i video di formazione.

HeyGen può aiutare con video di formazione multilingue per partner globali?

Sì, HeyGen supporta pienamente la creazione di video di formazione multilingue attraverso avanzati voice over AI e generazione automatica di sottotitoli. Questo assicura che i tuoi video di onboarding raggiungano efficacemente nuovi partner di canale in tutto il mondo, fornendo contenuti accessibili e inclusivi.

Come posso garantire la coerenza del marchio nei miei video di onboarding per i partner con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza problemi il logo, i colori e i font della tua azienda direttamente nei tuoi video di onboarding per i partner. Utilizza i nostri template video personalizzabili e il potente editor video per mantenere un'identità di marca coerente e professionale in tutti i tuoi video di formazione.

Che tipo di contenuti multimediali posso integrare nei miei video di formazione per i partner con HeyGen?

HeyGen ti consente di arricchire i tuoi video di formazione integrando vari media, inclusi filmati di repertorio dalla nostra vasta libreria, i tuoi asset caricati o anche clip di registrazione dello schermo. Questa flessibilità ti consente di creare un video di formazione per l'onboarding dei partner che sia dinamico e altamente informativo per i tuoi nuovi partner.

