Prompt di Esempio 1
Sviluppa una dimostrazione di procedura di 2 minuti per personale chirurgico esperto, concentrandoti sull'aderenza alle rigorose normative FDA e MDR durante una specifica procedura medica. Il video richiede un'estetica visiva clinica e precisa, incorporando simulazioni realistiche e un voiceover autorevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per una presenza costante del presentatore e sottotitoli/caption per chiarezza normativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 60 secondi sulla manutenzione e la risoluzione dei problemi comuni per ingegneri biomedici. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente diagrammatico e orientato alla soluzione dei problemi, fornendo informazioni in modo conciso e informativo. Arricchisci il contenuto con il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per un'integrazione rapida degli asset e assicurati una visione ottimale su tutte le piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial di configurazione del prodotto di 1 minuto per tecnici clinici globali, enfatizzando la facilità d'uso e la chiarezza visiva. Questo tutorial necessita di uno stile visivo user-friendly e altamente illustrativo, adattabile a vari contesti linguistici tramite voiceover multilingue. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per un avvio rapido e sfrutta la sua avanzata generazione di voiceover per opzioni linguistiche diverse.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Formazione su Dispositivi Medici

Crea video di formazione su dispositivi medici chiari e conformi per i professionisti sanitari, garantendo dimostrazioni accurate delle procedure e migliorando i risultati per i pazienti con contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per la Formazione su Dispositivi Medici
Inizia delineando il contenuto completo per il tuo video di formazione su dispositivi medici, incluse istruzioni passo-passo. La funzione di video da testo di HeyGen può quindi dare vita alla tua narrazione.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi e Animati
Migliora la chiarezza selezionando elementi visivi adatti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per dimostrare procedure mediche complesse in modo preciso e coinvolgente, rendendo il tuo video istruttivo animato altamente efficace.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Multilingue e Branding
Assicura l'accessibilità globale per i professionisti sanitari generando voiceover multilingue accurati utilizzando le avanzate capacità di generazione di voiceover di HeyGen, creando un'esperienza di apprendimento inclusiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Conforme
Dopo aver verificato l'accuratezza e la conformità con regolamenti come FDA e MDR, esporta facilmente il tuo video completato utilizzando la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, preparandolo per diverse piattaforme.

Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione

Fornisci video di formazione su dispositivi medici coinvolgenti e interattivi che migliorano significativamente la partecipazione dei discenti e la ritenzione a lungo termine delle conoscenze tra i professionisti sanitari.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di video di formazione su dispositivi medici conformi per i professionisti sanitari?

HeyGen consente la rapida produzione di video di formazione su dispositivi medici convertendo i testi in contenuti visivi coinvolgenti con avatar AI e video da testo, aiutando a trasmettere chiaramente istruzioni complesse passo-passo. Questo approccio di apprendimento visivo supporta l'aderenza agli standard del settore, cruciale per la formazione del personale medico.

HeyGen può fornire voiceover multilingue per video esplicativi su dispositivi medici?

Sì, HeyGen offre capacità di generazione di voiceover robuste, permettendoti di creare voiceover multilingue di alta qualità per i tuoi video esplicativi su dispositivi medici. Questo assicura che le informazioni essenziali raggiungano efficacemente un pubblico globale di professionisti sanitari.

Quali vantaggi offre HeyGen per lo sviluppo di video istruttivi animati per dispositivi medici?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video istruttivi animati per dispositivi medici attraverso avatar AI e modelli personalizzabili. Questo consente una produzione efficiente di tutorial dettagliati sulla configurazione del prodotto e dimostrazioni di procedure, migliorando l'apprendimento visivo per il personale medico senza software di animazione complessi.

Come può HeyGen semplificare la produzione di video di manutenzione e risoluzione dei problemi per dispositivi medici?

HeyGen semplifica la creazione di video di manutenzione e risoluzione dei problemi per dispositivi medici trasformando i contenuti scritti in istruzioni video chiare e coinvolgenti. Utilizzando avatar AI e tecnologia video da testo, HeyGen ti aiuta a produrre strumenti di apprendimento visivo efficaci per il personale medico, coprendo procedure complesse con facilità.

