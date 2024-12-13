Crea un Video di Marketing che Genera Risultati

Realizza video promozionali accattivanti con facilità utilizzando la conversione da testo a video da script, garantendo un processo di editing video senza intoppi e un branding coerente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 15 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti che faticano a mantenere un branding coerente su tutte le piattaforme. Utilizza uno stile visivo veloce e accattivante con musica alla moda e testi in sovrimpressione audaci, dimostrando come la conversione rapida da testo a video dalla generazione di script e sottotitoli automatici possa mantenere efficacemente una voce di brand unificata.
Prompt di Esempio 2
Per i marketer digitali e le aziende di e-commerce, è essenziale un video di marketing informativo di 45 secondi che illustri il potere degli strumenti AI nel semplificare la creazione di contenuti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e autorevole, completo di una voce narrante calda, evidenziando come gli avatar AI di HeyGen possano trasmettere messaggi coinvolgenti direttamente al loro pubblico.
Prompt di Esempio 3
Un video ispiratore di 60 secondi potrebbe dare potere agli aspiranti influencer e ai lanciatori di prodotti per creare video che catturano il potenziale di marketing virale. Questo pezzo coinvolgente dovrebbe raccontare una storia affascinante, utilizzando uno stile visivo fluido con musica di sottofondo accattivante, il tutto sfruttando l'ampia libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per migliorare l'appeal visivo e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per l'adattabilità alle piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di un Video di Marketing

Realizza video di marketing accattivanti senza sforzo con l'AI, trasformando le tue idee in contenuti professionali che connettono con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Seleziona da un'ampia gamma di modelli e scene progettati da esperti per iniziare immediatamente a costruire il tuo video di marketing.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Branding
Integra l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di branding per aggiungere loghi e colori, garantendo un branding coerente in tutto il video.
3
Step 3
Genera Audio Coinvolgente
Dai vita al tuo script con la generazione avanzata di voiceover, creando una narrazione chiara e d'impatto per i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Prepara il tuo video per qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni, perfetto per i video sui social media o altri canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Testimonial dei Clienti

.

Sviluppa storie di successo dei clienti e testimonianze coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing accattivanti?

HeyGen ti consente di creare un video di marketing con facilità, utilizzando avatar AI e la conversione da testo a video da uno script per semplificare i tuoi sforzi di video marketing. La nostra piattaforma intuitiva funge da potente creatore di video di marketing, aiutandoti a creare video che risuonano davvero con il tuo pubblico.

Quali strumenti AI offre HeyGen per creare rapidamente un video di marketing?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati come avatar AI e generazione di voiceover per accelerare significativamente il tuo processo di editing video per i video di marketing. Puoi creare video in modo efficiente da uno script, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici in pochi minuti.

Posso mantenere un branding coerente in tutti i miei video promozionali HeyGen?

Assolutamente, HeyGen garantisce un branding coerente in tutti i tuoi video promozionali e altri contenuti. Puoi applicare il tuo logo e colori specifici del brand e utilizzare modelli progettati professionalmente per mantenere un aspetto e una sensazione coesa.

Come supporta HeyGen la creazione di video diversi per i social media?

HeyGen rende semplice la creazione di video diversi per i social media con la sua ampia gamma di modelli e avatar AI. Produci facilmente contenuti coinvolgenti, dai brevi video promozionali agli stili di video animati esplicativi, sfruttando la nostra vasta libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto.

