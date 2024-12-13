Crea un Video Pubblicitario LinkedIn che Genera Risultati Reali
Aumenta la consapevolezza del tuo marchio e raccogli lead qualificati con campagne video coinvolgenti create facilmente utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video pubblicitario LinkedIn di 45 secondi coinvolgente, specificamente rivolto a responsabili marketing e imprenditori in cerca di strategie innovative per la generazione di lead. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e amichevole, mostrando un avatar AI di HeyGen che presenta i benefici chiave, facendo risaltare i tuoi annunci video su LinkedIn.
Produci un contenuto sponsorizzato dinamico di 60 secondi per LinkedIn, rivolto a team di vendita e marketer digitali, concentrandoti sull'aumento delle conversioni del sito web. Utilizza uno stile visivo professionale con sovrapposizioni di testo d'impatto sullo schermo, sfruttando i sottotitoli di HeyGen per massimizzare la ritenzione del messaggio per un pubblico impegnato.
Crea un video pubblicitario LinkedIn di 20 secondi vivace per potenziali clienti e reclutatori di talenti, enfatizzando un alto numero di visualizzazioni video e l'aderenza alle specifiche pubblicitarie. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una sequenza visivamente attraente con tagli rapidi, evidenziando efficacemente il tuo prodotto o servizio.
Creazione Video Nativa da Prompt
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci Video LinkedIn ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci video LinkedIn coinvolgenti per aumentare la consapevolezza del marchio e stimolare l'engagement all'interno del tuo pubblico professionale di riferimento.
Produci Contenuti Video Coinvolgenti per le Piattaforme Social.
Sviluppa contenuti video accattivanti per il tuo feed LinkedIn che catturano l'attenzione e migliorano la tua strategia pubblicitaria video complessiva.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di un video pubblicitario LinkedIn?
HeyGen ti consente di creare un video pubblicitario LinkedIn professionale senza sforzo trasformando script in campagne video dinamiche utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Questo semplifica la creazione di contenuti sponsorizzati coinvolgenti per il tuo pubblico professionale.
Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare la consapevolezza del marchio su LinkedIn?
HeyGen migliora la consapevolezza del marchio attraverso modelli e scene personalizzabili, controlli di branding robusti per il tuo logo e colori, e sottotitoli automatici per massimizzare le visualizzazioni video. Questi strumenti aiutano a garantire che i tuoi annunci video su LinkedIn si distinguano nel feed.
HeyGen può aiutare a migliorare il ROI della mia pubblicità video su LinkedIn?
Sì, HeyGen è progettato per ottimizzare i tuoi sforzi pubblicitari video consentendo una produzione efficiente di campagne video di alta qualità, che possono contribuire significativamente alla generazione di lead e alle conversioni del sito web. Gli annunci video su LinkedIn creati con HeyGen possono portare a un ROI più forte.
HeyGen supporta specifiche pubblicitarie specifiche per LinkedIn?
Assolutamente, HeyGen supporta vari ridimensionamenti e esportazioni di rapporti d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti video soddisfino le specifiche pubblicitarie di LinkedIn per diversi posizionamenti. Questa flessibilità consente alle tue campagne di apparire professionalmente nel feed di LinkedIn e di essere gestite efficacemente tramite Campaign Manager.