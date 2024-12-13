Crea un Video Pubblicitario LinkedIn che Genera Risultati Reali

Aumenta la consapevolezza del tuo marchio e raccogli lead qualificati con campagne video coinvolgenti create facilmente utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario LinkedIn di 45 secondi coinvolgente, specificamente rivolto a responsabili marketing e imprenditori in cerca di strategie innovative per la generazione di lead. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e amichevole, mostrando un avatar AI di HeyGen che presenta i benefici chiave, facendo risaltare i tuoi annunci video su LinkedIn.
Prompt di Esempio 2
Produci un contenuto sponsorizzato dinamico di 60 secondi per LinkedIn, rivolto a team di vendita e marketer digitali, concentrandoti sull'aumento delle conversioni del sito web. Utilizza uno stile visivo professionale con sovrapposizioni di testo d'impatto sullo schermo, sfruttando i sottotitoli di HeyGen per massimizzare la ritenzione del messaggio per un pubblico impegnato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario LinkedIn di 20 secondi vivace per potenziali clienti e reclutatori di talenti, enfatizzando un alto numero di visualizzazioni video e l'aderenza alle specifiche pubblicitarie. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una sequenza visivamente attraente con tagli rapidi, evidenziando efficacemente il tuo prodotto o servizio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Pubblicitario LinkedIn

Crea annunci video coinvolgenti per il tuo pubblico professionale su LinkedIn, aumentando la consapevolezza del marchio e le conversioni con i potenti strumenti di creazione di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia creando il tuo video coinvolgente utilizzando HeyGen. Sfrutta gli avatar AI o genera video direttamente da uno script per produrre contenuti professionali su misura per il tuo pubblico LinkedIn, raggiungendo il tuo obiettivo di creare un video pubblicitario LinkedIn.
2
Step 2
Ottimizza per le Specifiche Pubblicitarie di LinkedIn
Assicurati che il tuo video soddisfi le specifiche pubblicitarie di LinkedIn. Utilizza le opzioni di ridimensionamento e esportazione di HeyGen per formattare perfettamente il tuo video per il feed di LinkedIn, massimizzando l'impatto visivo e la conformità.
3
Step 3
Integra Elementi di Branding e Professionali
Migliora il professionalismo del tuo annuncio integrando gli elementi del tuo marchio. Usa i controlli di branding di HeyGen per aggiungere il tuo logo, colori e altri elementi visivi per rafforzare la consapevolezza e la coerenza del marchio nella tua campagna.
4
Step 4
Lancia la Tua Campagna Video
Una volta completato il tuo video, caricalo su LinkedIn Campaign Manager. Aggiungi sottotitoli o didascalie, una caratteristica chiave per le campagne video, per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto anche con l'audio disattivato, raggiungendo efficacemente il tuo pubblico professionale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta le Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video dinamici, costruendo fiducia e generando lead qualificati su LinkedIn con contenuti autentici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video pubblicitario LinkedIn?

HeyGen ti consente di creare un video pubblicitario LinkedIn professionale senza sforzo trasformando script in campagne video dinamiche utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Questo semplifica la creazione di contenuti sponsorizzati coinvolgenti per il tuo pubblico professionale.

Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare la consapevolezza del marchio su LinkedIn?

HeyGen migliora la consapevolezza del marchio attraverso modelli e scene personalizzabili, controlli di branding robusti per il tuo logo e colori, e sottotitoli automatici per massimizzare le visualizzazioni video. Questi strumenti aiutano a garantire che i tuoi annunci video su LinkedIn si distinguano nel feed.

HeyGen può aiutare a migliorare il ROI della mia pubblicità video su LinkedIn?

Sì, HeyGen è progettato per ottimizzare i tuoi sforzi pubblicitari video consentendo una produzione efficiente di campagne video di alta qualità, che possono contribuire significativamente alla generazione di lead e alle conversioni del sito web. Gli annunci video su LinkedIn creati con HeyGen possono portare a un ROI più forte.

HeyGen supporta specifiche pubblicitarie specifiche per LinkedIn?

Assolutamente, HeyGen supporta vari ridimensionamenti e esportazioni di rapporti d'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti video soddisfino le specifiche pubblicitarie di LinkedIn per diversi posizionamenti. Questa flessibilità consente alle tue campagne di apparire professionalmente nel feed di LinkedIn e di essere gestite efficacemente tramite Campaign Manager.

