Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video educativo conciso di 45 secondi per nuovi tirocinanti aziendali, introducendo le funzioni essenziali del software utilizzando un avatar AI professionale e uno script chiaro e conciso da testo a video, garantendo uno stile visivo pulito e moderno per un'efficace ritenzione delle informazioni.
Prompt di Esempio 2
Crea una lezione di lingua informativa di 30 secondi per studenti visivi, insegnando frasi base in francese con visual dinamici dalla libreria multimediale di HeyGen e sottotitoli/caption accurati per rinforzare la pronuncia e l'ortografia, accompagnati da un audio calmo e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video educativo di impatto di 75 secondi per aspiranti artisti digitali, mostrando tecniche avanzate di disegno con esempi visivi veloci e musica di sottofondo vivace, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per una condivisione senza soluzione di continuità su più piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Lezione

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in lezioni video coinvolgenti che catturano gli studenti e migliorano i risultati dell'apprendimento.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da uno Script
Inizia la creazione del tuo video educativo selezionando tra una varietà di 'modelli e scene' o converti senza soluzione di continuità il tuo script di lezione in video utilizzando la funzionalità da testo a video.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Audio Coinvolgenti
Popola le tue scene con visual accattivanti dalla libreria multimediale, incorpora 'avatar AI' per presentare i tuoi contenuti e genera voiceover dal suono naturale per un'esperienza di apprendimento dinamica.
3
Step 3
Personalizza per il Tuo Brand e Pubblico
Raffina il tuo video applicando 'controlli di branding (logo, colori)' per un aspetto professionale e aggiungi sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta la Tua Lezione di Alta Qualità
Finalizza la tua lezione video assicurandoti che soddisfi il formato desiderato con 'ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni', quindi condividila con i tuoi studenti per rendere un video lezione davvero impattante.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di un video lezione per gli educatori?

HeyGen è un avanzato creatore di video educativi che semplifica la creazione di video convertendo il testo in video con avatar AI realistici. Puoi facilmente scegliere un modello, personalizzare il tuo video e produrre video educativi coinvolgenti senza editing complesso.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per creare video educativi con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare materiali personalizzati con ampie opzioni di personalizzazione. Puoi scegliere tra vari modelli animati, incorporare il tuo branding e utilizzare un'interfaccia drag and drop per personalizzare ogni aspetto del tuo video educativo, assicurandoti che si allinei perfettamente con i tuoi materiali didattici.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video educativi?

HeyGen si distingue come un efficiente creatore di video educativi sfruttando avatar AI e tecnologia da testo a video. Questo consente una rapida creazione di video, trasformando gli script in video educativi professionali rapidamente, ideale per gli educatori che cercano di integrare efficacemente i video nell'insegnamento.

HeyGen può supportare diverse esigenze educative, come lezioni di lingua o accessibilità?

Sì, HeyGen supporta diverse esigenze educative offrendo una generazione di voiceover robusta e sottotitoli/caption automatici. Questa funzionalità è ideale per creare video educativi accessibili ed è particolarmente vantaggiosa per sviluppare lezioni di lingua coinvolgenti per un pubblico globale.

