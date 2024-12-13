Crea un Video Pubblicitario di Lancio: Annunci AI Rapidi e Professionali

Crea annunci di lancio coinvolgenti che risuonano. Usa gli avatar AI di HeyGen per dare vita alla storia del tuo brand senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video pubblicitario professionale di 45 secondi rivolto a marketer impegnati che cercano di ottimizzare il loro processo creativo. Utilizza uno dei Template e scene pronti di HeyGen per mostrare un vantaggio convincente del prodotto, presentato con un'estetica visiva pulita e aziendale e una voce narrante informativa e sicura che evidenzia la facilità di creare un annuncio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media progettato per catturare l'attenzione dei brand di e-commerce in cerca di conversioni rapide. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente immagini accattivanti e un messaggio incisivo, con uno stile visivo veloce e alla moda e una colonna sonora energica e giovanile per stimolare un'azione immediata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario persuasivo di 60 secondi per agenzie e grandi imprese che introduce un servizio o concetto complesso, magari un AI Ad. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una narrazione chiara e autorevole, completata da un approccio visivo sofisticato e narrativo con tagli cinematografici e musica di sottofondo ispiratrice per costruire fiducia e autorità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario di Lancio

Crea rapidamente video pubblicitari di lancio coinvolgenti con il Creatore di Video Pubblicitari AI di HeyGen, progettato per catturare l'attenzione e stimolare l'engagement per il tuo nuovo prodotto o servizio.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Inizia la creazione del tuo annuncio di lancio selezionando un modello di video professionale dalla nostra libreria, fornendo una base elegante ed efficace per la tua campagna.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo annuncio integrando un avatar AI realistico come presentatore, rendendo l'annuncio di lancio più coinvolgente e relazionabile.
3
Step 3
Genera un Voiceover
Eleva il tuo messaggio con un voiceover coinvolgente, utilizzando la nostra funzione di generazione di Voiceover per aggiungere una narrazione audio professionale al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme social media, quindi scarica e condividi la tua creazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Includi Testimonianze negli Annunci di Lancio

Incorpora potenti storie di successo dei clienti e testimonianze nei tuoi annunci di lancio per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video pubblicitari?

Il Creatore di Video Pubblicitari AI di HeyGen semplifica il processo di creazione di video pubblicitari con strumenti intuitivi basati su AI e un editor drag-and-drop facile da usare. Puoi sfruttare diversi modelli di video e avatar AI per dare rapidamente vita alla tua visione creativa, rendendo facile produrre video pubblicitari di alta qualità.

HeyGen può aiutare a creare video pubblicitari di lancio coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare un video pubblicitario di lancio che si distingue incorporando funzionalità come avatar AI realistici e animazioni dinamiche. Puoi facilmente integrare musica, generare voiceover e aggiungere una call-to-action convincente per promuovere efficacemente nuovi prodotti o servizi.

Che tipo di AI Ads posso generare per le piattaforme social media usando HeyGen?

HeyGen ti permette di generare diversi AI Ads ottimizzati per varie piattaforme social media, aiutandoti a far crescere il tuo business. Puoi creare video pubblicitari d'impatto da testo, aggiungere sottotitoli/didascalie e ridimensionarli facilmente per adattarli a diversi rapporti d'aspetto per massimizzare la portata e l'engagement.

Come posso personalizzare i miei modelli di video in HeyGen per adattarli al mio brand?

HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i modelli di video scelti e garantire che i tuoi video pubblicitari si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i colori del brand e utilizzare la libreria multimediale per creare video pubblicitari unici.

