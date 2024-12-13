Crea un Video Demo Keynote in Minuti con l'AI

Trasforma facilmente le tue presentazioni in video di formazione e tutorial coinvolgenti utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen.

365/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Vuoi creare un video di formazione di 2 minuti per specialisti L&D aziendali che spieghi concetti complessi utilizzando diapositive che avanzano automaticamente e un tono professionale coinvolgente? Sviluppa questo contenuto educativo con visual informativi, musica di sottofondo vivace e un avatar AI credibile alimentato da HeyGen per trasmettere efficacemente i punti di apprendimento chiave.
Prompt di Esempio 2
Immagina un tutorial video preciso di 1,5 minuti progettato per utenti di software che cercano guide rapide, caratterizzato da un approccio visivo luminoso e passo-passo con testo conciso sullo schermo. Trasforma i tuoi dettagliati suggerimenti testuali in contenuti video dinamici utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, assicurando una narrazione amichevole che accompagni ogni passaggio per la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video animato coinvolgente di 45 secondi per professionisti del marketing, garantendo coerenza del marchio con colori e font specifici, per annunciare un aggiornamento del prodotto. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per costruire rapidamente grafiche visivamente accattivanti e moderne accompagnate da una colonna sonora accattivante, catturando immediatamente l'attenzione e trasmettendo il messaggio in modo efficiente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Demo Keynote

Trasforma le tue presentazioni statiche in video demo dinamici con la piattaforma intuitiva di HeyGen. Crea facilmente contenuti coinvolgenti e professionali che catturano l'attenzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Keynote
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di presentazione keynote. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" per generare istantaneamente il tuo filmato demo iniziale dai tuoi suggerimenti testuali.
2
Step 2
Seleziona un Modello Coinvolgente
Scegli tra una varietà di "Modelli e scene" per trovare il layout e lo stile visivo perfetti per il tuo demo keynote, utilizzando i nostri modelli video Live per garantire un aspetto professionale e raffinato.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Audio
Migliora il tuo demo incorporando "Avatar AI" per presentare il tuo contenuto. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio e far risaltare veramente i tuoi video animati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Genera il tuo "Video Tutorial" completo con "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per assicurarti che sia perfettamente formattato per qualsiasi piattaforma, pronto per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera i Video Promozionali Demo

.

Crea rapidamente clip video brevi e coinvolgenti dal tuo demo keynote per una facile condivisione sui social media e altre piattaforme, aumentando la visibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video senza software di animazione complessi?

HeyGen semplifica la produzione di video convertendo i suggerimenti testuali in video professionali, eliminando la necessità di software tradizionali di animazione o editing video. I nostri avatar AI avanzati e le capacità di testo-a-video ti permettono di creare contenuti dinamici in modo efficiente.

Posso personalizzare i video animati con i colori e i font specifici del mio marchio usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi video animati con i colori e i font specifici del tuo marchio. Puoi anche sfruttare i modelli video Live e personalizzarli per garantire coerenza in tutti i tuoi contenuti.

Quali tipi di contenuti professionali, come i video di formazione, può aiutarmi a creare HeyGen?

HeyGen ti consente di creare vari contenuti professionali, inclusi video di formazione coinvolgenti e tutorial video completi, utilizzando avatar AI e narrazione vocale realistica da semplici suggerimenti testuali. Questo semplifica la produzione di concetti educativi di alta qualità.

HeyGen supporta funzionalità per creare un video demo keynote professionale?

Assolutamente. HeyGen fornisce funzionalità perfette per realizzare un video demo keynote, permettendoti di strutturare il tuo contenuto in scene e aggiungere una colonna sonora professionale. La sua gestione robusta delle scene e la generazione di sottotitoli assicurano un flusso di presentazione fluido e coinvolgente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo