Crea un Video Tutorial su HubSpot: La Tua Guida Facile

Stimola la crescita aziendale e semplifica la gestione del CRM con lezioni video coinvolgenti, create senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

459/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video perspicace di 45 secondi specificamente per i professionisti dell'automazione del marketing in cerca di strategie efficaci all'interno di HubSpot. Mostra immagini dinamiche e uno stile audio sicuro e informativo che evidenzia le principali funzionalità di automazione. Con gli avatar AI di HeyGen, presenta concetti complessi in modo conciso, dimostrando come 'ottimizzare e automatizzare' i flussi di lavoro per risultati ottimali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di impatto di 30 secondi rivolto ai professionisti aziendali che vogliono comprendere la gestione delle relazioni con i clienti per stimolare la crescita aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, abbinato a una consegna audio concisa ed efficiente. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti coinvolgenti che spiegano come 'ottimizzare e automatizzare i processi aziendali' all'interno di HubSpot.
Prompt di Esempio 3
Immagina una lezione video di 90 secondi rivolta a individui interessati a migliorare la loro comprensione delle Vendite Inbound tramite HubSpot. Il video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente ed educativo e una voce chiara e autorevole, fungendo da guida preziosa. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente la tua esperienza in un video coinvolgente e informativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come creare un video tutorial su HubSpot

Crea lezioni video coinvolgenti per una gestione efficace del CRM e del marketing, ottimizzando i tuoi processi aziendali con facilità.

1
Step 1
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI in HeyGen per narrare il tuo video tutorial su HubSpot, impostando il contesto per lezioni video chiare.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Utilizza la funzione Text-to-video da script per trasformare senza sforzo la tua guida su HubSpot in contenuti visivi, incorporando aspetti chiave della gestione del CRM.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Migliora il tuo video con l'aspetto del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding e aggiungi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e rafforzare strategie efficaci.
4
Step 4
Esporta il Tuo Tutorial
Finalizza il tuo video professionale utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso e aiutare a ottimizzare e automatizzare i tuoi processi aziendali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica i Tutorial su HubSpot sui Social Media

.

Produci rapidamente video brevi e clip coinvolgenti dai tuoi tutorial su HubSpot per i social media, massimizzando la portata e promuovendo i tuoi contenuti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i professionisti dell'automazione del marketing a creare lezioni video coinvolgenti?

HeyGen consente ai professionisti dell'automazione del marketing di produrre rapidamente lezioni video coinvolgenti utilizzando avatar AI e la funzione text-to-video da script, aiutando a ottimizzare e automatizzare la creazione di contenuti di marketing. Questa piattaforma fornisce strategie efficaci per trasmettere informazioni preziose.

Quali benefici offre HeyGen ai proprietari di piccole imprese per la gestione delle relazioni con i clienti?

I proprietari di piccole imprese possono sfruttare HeyGen per creare contenuti video professionali per la gestione del CRM, migliorando il coinvolgimento dei clienti e supportando la crescita aziendale. HeyGen aiuta a ottimizzare e automatizzare i processi aziendali rendendo efficiente la creazione di video.

Posso creare un video tutorial su HubSpot con HeyGen per migliorare la formazione?

Sì, HeyGen è una piattaforma eccellente per creare video tutorial dettagliati su HubSpot e altre guide di formazione. La sua funzionalità text-to-video e gli avatar AI ti permettono di produrre lezioni video chiare in modo efficiente.

Quanto è facile iniziare con HeyGen per creare video aziendali?

HeyGen semplifica il processo per chi cerca di migliorare la propria comprensione e creare video professionali per vari processi aziendali. Con la sua piattaforma intuitiva e le sue funzionalità robuste, iniziare è rapido ed efficiente, aiutandoti a produrre contenuti di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo