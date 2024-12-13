Crea un Video da Google Slides: Contenuti Coinvolgenti in Poco Tempo

Trasforma le tue Google Slides in video dinamici per migliorare l'accessibilità e la condivisione, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sfrutta al massimo il potenziale delle tue Google Slides esistenti con un video promozionale dinamico di 90 secondi, creato per team di marketing e creatori di contenuti. Mostrando come creare video facilmente da Google Slides, questo pezzo coinvolgente presenterà uno stile visivo moderno, transizioni di scena fluide, avatar AI personalizzati e sfrutterà i Template & scene di HeyGen per dare vita alle tue animazioni.
Prompt di Esempio 2
Per specialisti IT e amministratori aziendali, questo video esplicativo preciso di 1 minuto illustrerà il processo tecnico di installazione di un componente aggiuntivo per trasformare le tue presentazioni in una breve sequenza animata. Utilizzando uno stile visivo tecnico e passo-passo con testo chiaro sullo schermo e musica di sottofondo, evidenzia le funzionalità di Sottotitoli/didascalie e Testo-a-video da script di HeyGen per una comunicazione efficiente.
Prompt di Esempio 3
Migliora le comunicazioni interne e la formazione per i dipartimenti HR e i comunicatori interni con un video amichevole e accessibile di 2 minuti progettato per la visione offline. Questo pezzo in stile aziendale-casual presenterà elementi visivi facili da comprendere e una voce AI accogliente, dimostrando le funzionalità di Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni e Supporto libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare la condivisione e la portata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video da Google Slides

Trasforma le tue Google Slides in video coinvolgenti con i potenti strumenti di HeyGen, dando vita alle tue presentazioni per un'esperienza dinamica e condivisibile.

1
Step 1
Seleziona i Tuoi Contenuti
Inizia delineando i messaggi chiave della tua presentazione. Puoi incollare il testo dalle tue Google Slides direttamente nell'editor di script di HeyGen per utilizzare la sua capacità di testo-a-video da script. Questo assicura che la narrazione del tuo video sia allineata con la tua presentazione originale.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Template
Migliora il tuo video selezionando tra una varietà di template & scene che completano l'estetica delle tue Google Slides. Integra l'aspetto e il feeling del tuo brand per mantenere la coerenza in tutti i tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Avatar AI
Dai vita alla tua presentazione con un audio dinamico. Seleziona un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgente al tuo video con una narrazione personalizzata.
4
Step 4
Esporta il Tuo File Video MP4
Finalizza il tuo video rivedendo i contenuti generati, apportando eventuali modifiche necessarie ai tempi o agli elementi visivi. Utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni di HeyGen per scaricare la tua presentazione come file video MP4, pronto per la condivisione su piattaforme o per la visione offline.

Casi d'Uso

Migliora la Formazione Aziendale

Converti i materiali di formazione statici di Google Slides in video interattivi con AI per migliorare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a convertire le mie Google Slides in un video professionale?

HeyGen semplifica il processo per "convertire Google Slides in video" permettendoti di importare i tuoi contenuti e trasformare le "presentazioni" in dinamici "file video MP4". La nostra piattaforma rende facile dare vita alle tue diapositive statiche con un output video professionale.

HeyGen supporta il miglioramento delle mie "Slides To Video" con funzionalità guidate dall'AI?

HeyGen ti consente di migliorare le tue "Slides To Video" incorporando "avatar AI" e generando "voiceover" naturali direttamente dal tuo script. Puoi anche aggiungere "sottotitoli/didascalie" per garantire la massima portata e coinvolgimento per la tua nuova "breve sequenza animata".

Posso mantenere l'identità del mio brand quando "creo video facilmente da Google Slides" con HeyGen?

Sì, HeyGen assicura che tu possa "creare video facilmente da Google Slides" mantenendo l'identità del tuo brand. La nostra piattaforma offre robusti "controlli di branding", inclusi opzioni per loghi e colori personalizzati, insieme all'accesso a una "libreria multimediale" e a diversi "design di template" per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Quali capacità di esportazione offre HeyGen per il mio "video da Google Slides"?

Dopo aver "creato un video da Google Slides" con HeyGen, puoi sfruttare opzioni di esportazione flessibili, inclusi vari "rapporti d'aspetto" per i tuoi "file video MP4". Questo assicura che il tuo "video da Google Slides" sia perfettamente formattato per la condivisione su diverse piattaforme e anche per la "visione offline".

