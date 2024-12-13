Crea un Video Demo di Figma in Minuti

Produci video demo brevi e coinvolgenti per i tuoi prototipi Figma con avatar AI e una semplice guida passo-passo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 45 secondi per gli utenti di Figma, illustrando come integrare senza problemi "video nei prototipi" per migliorare l'interattività. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e dettagliato, con registrazioni chiare dello schermo dell'interfaccia di Figma, accompagnate da una voce narrante calma e istruttiva. Evidenzia le funzionalità di HeyGen come "Generazione di voiceover" e "Sottotitoli/caption" per garantire chiarezza e accessibilità, guidando gli spettatori su come "prototipare con video" per esperienze utente coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale professionale di 60 secondi che mostri un ipotetico nuovo plugin di Figma progettato per semplificare la creazione di "video demo". Questo video è rivolto a utenti avanzati di Figma e sviluppatori di plugin, adottando uno stile visivo elegante ed energico con musica di sottofondo contemporanea e grafica 3D sottile. Sfrutta i "Template e scene" di HeyGen per costruire rapidamente narrazioni visive coinvolgenti e incorpora "avatar AI" per presentare i vantaggi del plugin, dimostrando infine quanto sia facile creare contenuti di impatto "usando Figma".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo amichevole di 30 secondi per designer junior UI/UX e studenti, offrendo le migliori pratiche su "come creare" risorse video ottimizzate all'interno di Figma per l'uso successivo in HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, con una voce narrante chiara e amichevole che guida gli utenti attraverso il processo. Sottolinea come la "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen possa completare le risorse personalizzate e mostra "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per un'integrazione perfetta, semplificando il processo di preparazione dei contenuti video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Demo di Figma

Crea video demo brevi e coinvolgenti per i tuoi prototipi Figma con i potenti strumenti di HeyGen, mostrando i tuoi design in modo interattivo e professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo script, quindi utilizza la funzione 'Testo in video da script' di HeyGen per generare il tuo contenuto video iniziale. Questo trasforma il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Migliora il tuo demo scegliendo tra i diversi 'avatar AI' di HeyGen per presentare il tuo contenuto. Questi avatar aggiungono un tocco professionale ai tuoi brevi video demo senza bisogno di registrazioni dal vivo.
3
Step 3
Esporta e Prepara per Figma
Una volta completato il tuo video, esportalo da HeyGen. Assicurati che sia in un formato 'MP4 compatibile' per un'integrazione senza problemi nei tuoi file prototipo Figma. Puoi anche utilizzare la funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen per ottimizzare le dimensioni del video.
4
Step 4
Aggiungi al Tuo Prototipo Figma
Importa il tuo video MP4 esportato nel tuo file Figma. Integralo nel tuo prototipo e utilizza le 'interazioni video' integrate di Figma per impostare la riproduzione automatica, il loop o altri elementi interattivi, dando vita al tuo design.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera il Marketing e la Pubblicità

.

Trasforma i tuoi prototipi Figma in video demo brevi e di grande impatto per campagne di marketing e pubblicità per catturare l'attenzione e suscitare interesse.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video demo di Figma in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video demo brevi e professionali per Figma trasformando il tuo script in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voiceover naturali, semplificando il tuo processo creativo.

Qual è la guida passo-passo per creare brevi video demo con HeyGen?

Per creare brevi video demo con HeyGen, inserisci semplicemente il tuo script, scegli un avatar AI, seleziona una voce e HeyGen genererà il tuo video. Puoi quindi migliorarlo con controlli di branding prima di esportarlo per il tuo prototipo Figma.

Posso modificare e personalizzare i miei video demo utilizzando gli strumenti di HeyGen?

Sì, HeyGen offre strumenti robusti per modificare e personalizzare i tuoi video demo. Puoi applicare controlli di branding, utilizzare diversi template e scene e regolare i rapporti d'aspetto per adattarsi perfettamente ai requisiti video del tuo prototipo.

Come migliorano le funzionalità di HeyGen la creazione di video demo di Figma per i prototipi?

Le capacità di HeyGen migliorano significativamente la creazione di video demo di Figma permettendoti di generare facilmente video di alta qualità in formato MP4 con avatar AI e voiceover. Questo rende i tuoi video nei prototipi più interattivi e professionali.

