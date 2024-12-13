Crea un Video di Presentazione delle Funzionalità

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e spiega i prodotti in modo efficace con Template e scene pronti all'uso.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione del prodotto di 30 secondi rivolto a imprenditori creativi e marketer digitali, utilizzando un'estetica visiva vivace e ispirante e musica di sottofondo energica. Evidenzia quanto sia facile personalizzare i contenuti sfruttando i numerosi Template e scene di HeyGen per creare rapidamente visual straordinari che risuonano con un pubblico creativo.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial conciso di 60 secondi e un video di onboarding per nuovi utenti, guidandoli attraverso il processo di configurazione iniziale con un tono amichevole e istruttivo e animazioni pulite e passo-passo. Sottolinea l'accessibilità per l'utente incorporando Sottotitoli/caption automatici generati da HeyGen, rendendo l'esperienza di apprendimento inclusiva e facile da seguire.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di lancio del prodotto dinamico di 45 secondi rivolto a clienti esistenti e appassionati di tecnologia, annunciando un nuovo modulo significativo con uno stile visivo all'avanguardia e una colonna sonora entusiasmante e ad alta energia. Dimostra l'impatto della nuova funzionalità generando dialoghi direttamente da un copione utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, garantendo un annuncio raffinato e d'impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Presentazione delle Funzionalità

Mostra chiaramente il valore del tuo prodotto e coinvolgi il tuo pubblico con un video di presentazione delle funzionalità professionale, progettato per evidenziare i benefici chiave e favorire la comprensione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Delinea le caratteristiche e i benefici chiave che vuoi evidenziare. Utilizza la nostra capacità di testo in video alimentata da AI per generare contenuti video iniziali.
2
Step 2
Registrare la Demo del Prodotto
Cattura il tuo schermo e la tua fotocamera simultaneamente per mostrare la funzionalità in azione. Assicurati che la tua dimostrazione sia chiara e concisa, concentrandoti sull'interazione dell'utente.
3
Step 3
Personalizza con Elementi di Branding
Migliora la professionalità del tuo video applicando il logo e i colori del tuo marchio. I nostri controlli di branding garantiscono coerenza in tutti i tuoi video di prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo file MP4 finale ad alta risoluzione ottimizzato per varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo video di presentazione delle funzionalità coinvolgente con il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Onboarding

Migliora i walkthrough di prodotto e i moduli di formazione con video di presentazione delle funzionalità dinamici alimentati da AI, migliorando la comprensione e la ritenzione degli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di prodotto dall'aspetto professionale con avatar AI, testo in video e una vasta libreria di modelli video. Puoi facilmente evidenziare le caratteristiche e i benefici chiave, migliorando il coinvolgimento dei clienti e la generazione di lead.

Posso generare video esplicativi animati utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di generare facilmente video esplicativi animati e video dimostrativi di prodotto. Utilizza il suo editor intuitivo drag-and-drop e gli strumenti video AI per creare contenuti coinvolgenti che semplificano concetti complessi per il tuo pubblico.

Quali opzioni di personalizzazione del branding sono disponibili per i miei video di prodotto?

HeyGen offre controlli di branding robusti per personalizzare i tuoi video di prodotto. Puoi aggiungere facilmente il logo e i colori del tuo marchio, garantendo coerenza e rafforzando l'identità del tuo marchio in tutti i tuoi video promozionali.

HeyGen supporta la creazione di video di presentazione delle funzionalità?

Sì, HeyGen semplifica il processo di creazione di un video di presentazione delle funzionalità con il suo registratore di schermo e fotocamera, combinato con le capacità di generazione di voce narrante AI e sottotitoli. Questo ti consente di produrre rapidamente video di alta qualità e professionali per lanci e aggiornamenti di prodotto.

