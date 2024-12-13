Crea un Video Pubblicitario su Facebook in Minuti con l'AI

Crea facilmente annunci video su Facebook ad alta conversione utilizzando strumenti potenziati dall'AI. Trasforma i tuoi script in video dinamici con una generazione di testo in video senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video pubblicitario raffinato di 45 secondi per agenzie di marketing, dimostrando come possano creare annunci video su Facebook altamente personalizzati e scalabili. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale e pulita, utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen per presentare case study o testimonianze, con la funzione "Voiceover generation" che assicura una narrazione chiara e articolata per trasmettere fiducia e competenza.
Prompt di Esempio 2
Immagina un annuncio accattivante di 60 secondi per marchi di e-commerce che lanciano nuovi prodotti, progettato per realizzare un video pubblicitario su Facebook che racconti una storia avvincente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e narrativo, mostrando le caratteristiche del prodotto con transizioni fluide e completato da "Sottotitoli/didascalie" dinamici per evidenziare i punti di forza principali, tutto prodotto in modo efficiente utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e imprenditori solitari che necessitano di un "AI Facebook Video Ads Maker" per produrre annunci di alta qualità con un budget limitato. Questo annuncio dovrebbe avere uno stile visivo energico, sfruttando il "Media library/stock support" di HeyGen per contenuti visivamente ricchi, con tagli rapidi e testi sovrapposti d'impatto, e utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports" per garantire un aspetto ottimale su tutte le piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario su Facebook

Crea facilmente video pubblicitari su Facebook di grande impatto con strumenti potenziati dall'AI, modelli dinamici e personalizzazione semplice per catturare il tuo pubblico.

Step 1
Scegli un Modello o Parti da uno Script
Seleziona tra modelli video progettati professionalmente o genera un video direttamente dal tuo script utilizzando la nostra funzione "Text-to-video from script". Questo stabilisce rapidamente la base per il tuo annuncio.
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo annuncio integrando gli elementi del tuo Brand Kit, caricando media dalla nostra "Media library/stock support" e aggiungendo testo dinamico. Migliora il tuo messaggio con visual personalizzati.
Step 3
Aggiungi AI Avatars e Voiceovers
Dai vita al tuo messaggio con "AI avatars" espressivi e genera voiceover coinvolgenti per coinvolgere direttamente gli spettatori. Questo aggiunge un tocco professionale e umano al tuo annuncio.
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video, assicurandoti che sia ottimizzato per varie posizioni degli annunci su Facebook. Utilizza "Aspect-ratio resizing & exports" per ottenere il formato perfetto, quindi scarica il tuo annuncio pronto per Meta Ads Manager.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze in annunci video potenti potenziati dall'AI per costruire fiducia e persuadere i potenziali clienti con narrazioni di successo autentiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente annunci video coinvolgenti su Facebook?

HeyGen offre modelli video progettati professionalmente e un editor drag-and-drop, permettendoti di personalizzare facilmente i modelli con animazioni dinamiche per creare un video pubblicitario su Facebook che cattura l'attenzione. Puoi generare rapidamente contenuti di alta qualità, accelerando il tuo processo creativo.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per creare video pubblicitari su Facebook?

L'AI Facebook Video Ads Maker di HeyGen include strumenti avanzati potenziati dall'AI come AI Avatars & Actors per presentare il tuo messaggio. Puoi anche generare voiceover dal suono naturale direttamente dagli script, semplificando la produzione dei tuoi annunci video.

È semplice personalizzare gli annunci video su Facebook con le funzionalità di HeyGen?

Sì, HeyGen rende semplice la personalizzazione dei tuoi annunci video su Facebook con strumenti di editing intuitivi e un editor drag-and-drop. Puoi facilmente applicare il tuo Brand Kit ai modelli, assicurando che i tuoi annunci siano in linea con l'identità visiva della tua azienda.

HeyGen supporta l'ottimizzazione dei video pubblicitari su Facebook per diverse piattaforme e rapporti d'aspetto?

Assolutamente, HeyGen ti consente di ridimensionare e esportare facilmente i tuoi video pubblicitari su Facebook in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse posizioni all'interno di Meta Ads Manager. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano professionali e siano ottimizzati su tutti i canali.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo