Crea un Video di Formazione ESG Facilmente con l'AI

Trasforma script ESG complessi in lezioni video coinvolgenti per la conformità globale e la comprensione dei dipendenti con la funzione di testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per un pubblico globale che necessita di aggiornamenti rapidi sull'aspetto Sociale dell'ESG, progetta un modulo di microlearning dinamico di 45 secondi. Questo video dovrebbe presentare contenuti concisi e coinvolgenti con visuali e audio chiari e amichevoli, generati rapidamente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire una risonanza universale.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video di formazione dettagliato di 90 secondi sulla rendicontazione e conformità ESG per i dirigenti e gli ufficiali di conformità. Per garantire la massima comprensione e adesione tra i membri del team diversificati, questa presentazione visiva autorevole e accessibile dovrebbe utilizzare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Immagina di dover creare rapidamente un video di formazione ESG completo di 2 minuti che si adatti a vari dipartimenti interni. Crea un pezzo educativo coinvolgente e adattabile per i dipartimenti HR e formazione, sfruttando diversi modelli di video per un'estetica moderna e utilizzando la generazione di voiceover professionale di HeyGen per un audio di alta qualità in tutto il contenuto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione ESG

Crea video di formazione ESG coinvolgenti con facilità, sfruttando l'AI per educare il tuo team e promuovere la responsabilità aziendale in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa il tuo contenuto di formazione ESG, quindi incolla il tuo script nella piattaforma per sfruttare il nostro potente generatore di testo-a-video per una conversione rapida.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e scene personalizzabili per rappresentare efficacemente il tuo messaggio ESG e coinvolgere il tuo pubblico globale.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voiceover
Applica i controlli di branding della tua azienda come loghi e colori. Migliora il coinvolgimento con la generazione di voiceover professionale, incluse opzioni multilingue per una portata più ampia.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di formazione ESG ed esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronto per essere distribuito come moduli di microlearning efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti ESG Complessi

Rendi i concetti complessi di ambiente, sociale e governance facilmente digeribili e comprensibili per tutti i dipendenti attraverso video AI chiari.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video di formazione ESG?

HeyGen sfrutta la generazione di testo-a-video potenziata dall'AI e avatar AI avanzati per semplificare la produzione di video di formazione ESG. Questo robusto Generatore di Video AI trasforma gli script in contenuti coinvolgenti con voiceover multilingue e sottotitoli/caption, rendendo accessibili gli aspetti tecnici complessi per i creatori.

Posso personalizzare i video di formazione ESG per esigenze specifiche di branding e contenuto?

Assolutamente. HeyGen offre diversi modelli di video e scene personalizzabili, permettendoti di adattare i tuoi video di formazione ESG con precisione. Puoi applicare controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo contenuto si allinei perfettamente con la tua strategia di comunicazione aziendale e mantenga la coerenza del marchio.

Cosa rende HeyGen una soluzione efficiente per generare moduli di microlearning ESG?

Il generatore di testo-a-video potenziato dall'AI di HeyGen trasforma rapidamente gli script scritti in moduli di microlearning ESG dinamici, aumentando significativamente l'efficienza. Questa capacità accelera la creazione di contenuti per il coinvolgimento dei dipendenti e la formazione sulla conformità, offrendo contenuti coinvolgenti senza tempi di produzione estesi.

Come può HeyGen supportare la creazione di formazione ESG per un pubblico globale?

HeyGen ti consente di raggiungere un pubblico globale con un supporto completo per voiceover multilingue e sottotitoli/caption automatici. Questo assicura che i tuoi video di formazione ESG siano accessibili e facilmente comprensibili in diverse regioni, migliorando l'efficacia della comunicazione aziendale e della formazione sulla conformità in tutto il mondo.

