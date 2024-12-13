Crea un Video di Formazione Epico che Coinvolge ed Educa
Trasforma il tuo e-Learning con video di formazione coinvolgenti. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per produrre rapidamente contenuti istruttivi.
Sviluppa un video dinamico di 60 secondi che offra suggerimenti e trucchi rapidi per gli utenti clinici esperti per ottimizzare le loro attività quotidiane su Epic. Questa formazione coinvolgente utilizzerà la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per visuali vivaci e una generazione di voiceover motivazionale per evidenziare scorciatoie che fanno risparmiare tempo e migliori pratiche.
Produci un video istruttivo completo di 2 minuti per tutti i professionisti sanitari sulla manutenzione della documentazione conforme a HIPAA all'interno di Epic. Questa guida chiara e passo-passo, arricchita dai modelli e scene di HeyGen e supportata da sottotitoli/caption accurati, rafforzerà i protocolli di sicurezza critici in modo calmo e autorevole.
Progetta un video moderno di 45 secondi che dimostri come i medici e i fornitori di pratiche avanzate possano personalizzare e sfruttare efficacemente gli SmartSets in Epic per semplificare l'inserimento degli ordini, promuovendo un ambiente di apprendimento più efficiente. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, questo video pulito e informativo presenterà registrazioni dello schermo chiare con una voce amichevole.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Stimola una maggiore partecipazione dei tirocinanti e la ritenzione della conoscenza con video istruttivi dinamici e potenziati dall'AI per tutte le esigenze di formazione.
Scala la Formazione e la Portata.
Produci in modo efficiente un volume maggiore di contenuti formativi, estendendo la tua portata a un pubblico più ampio di discenti a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione Epic efficaci?
HeyGen ti consente di creare "video di formazione Epic" coinvolgenti in modo efficiente sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video, garantendo un'esperienza di "formazione coinvolgente" per "utenti clinici" e "personale clinico".
Cosa rende HeyGen ideale per produrre materiali di formazione Epic rapidi?
HeyGen semplifica la creazione di "materiali di formazione Epic" con la sua funzione di testo-a-video, permettendoti di sviluppare rapidamente "video istruttivi brevi e concisi" per "suggerimenti e trucchi rapidi" senza una produzione complessa.
HeyGen può assistere nella creazione di video istruttivi accessibili per il personale clinico?
Sì, HeyGen supporta la creazione di "video istruttivi" accessibili per il "personale clinico" offrendo sottotitoli/caption automatici e una generazione di voiceover diversificata, migliorando l'ambiente di "apprendimento" per tutti gli utenti, inclusi "medici" e altro personale sanitario.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione Epic?
HeyGen consente una completa personalizzazione per i "video di formazione Epic" attraverso controlli di branding robusti come loghi e colori, insieme all'accesso a una libreria multimediale completa e vari modelli e scene per mantenere visuali organizzative coerenti.