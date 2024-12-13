Crea un Video di Formazione EMR: Veloce, Facile e Conforme

Ottimizza la formazione EMR per i fornitori e garantisci la conformità HIPAA trasformando i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando Text-to-video da script.

478/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto al personale medico esistente per un aggiornamento sui flussi di lavoro efficienti per la programmazione degli appuntamenti all'interno del software EMR. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e professionale con catture di schermo passo-passo e una voce istruttiva calma e chiara. Assicurati l'accessibilità per tutti gli spettatori incorporando i Sottotitoli/caption di HeyGen per tutta la durata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi di grande impatto per tutto il personale medico, sottolineando l'importanza critica della conformità HIPAA nella gestione dei record medici elettronici. Lo stile visivo dovrebbe essere serio ma informativo, utilizzando grafica elegante e una voce sicura e autorevole. Sfrutta la funzione Text-to-video da script di HeyGen per garantire un messaggio preciso e coerente in tutte le versioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi con 'quick tip' per i super-utenti EMR e il personale di supporto IT, mostrando funzionalità avanzate o dimostrando dove trovare risorse online per problemi complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e dimostrazioni sullo schermo, accompagnato da una voce esperta ed efficiente. Migliora la narrazione visiva utilizzando il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare visivi supplementari pertinenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione EMR

Produci efficacemente video di formazione EMR coinvolgenti che istruiscono il tuo personale sulle funzionalità cruciali del software e sulle migliori pratiche, garantendo una chiara comprensione e un'adozione migliorata del flusso di lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione EMR
Delinea il tuo contenuto specifico di "formazione EMR", concentrandoti sui flussi di lavoro e le procedure chiave. Sfrutta la funzione "Text-to-video da script" per generare automaticamente le tue scene video iniziali direttamente dal tuo contenuto scritto.
2
Step 2
Scegli Visuali Coinvolgenti e Avatar
Seleziona un "modello sanitario EMR" appropriato e risorse visive che risuonino con il tuo personale medico. Aumenta il coinvolgimento incorporando "avatar AI" per presentare le informazioni in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Applica Audio Professionale e Branding
Utilizza la "generazione di voiceover" per aggiungere una narrazione chiara e coerente. Affina ulteriormente il tuo video con "Sottotitoli/caption" per l'accessibilità e applica i "controlli di branding (logo, colori)" della tua organizzazione per mantenere un aspetto professionale, garantendo la protezione dei "dati dei pazienti".
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza il tuo "video di formazione" utilizzando "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per adattarsi a varie piattaforme. Distribuisci il contenuto completato come risorse online per un facile accesso da parte di tutti i membri del personale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Flussi di Lavoro EMR Complessi

.

Utilizza HeyGen per semplificare flussi di lavoro EMR intricati e la gestione dei dati dei pazienti, rendendo l'educazione sanitaria più accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione EMR?

HeyGen semplifica il processo per creare un video di formazione EMR trasformando gli script di testo in contenuti coinvolgenti con avatar AI. La nostra piattaforma intuitiva e i modelli per la sanità EMR aiutano ad accelerare la produzione dei tuoi video.

Posso personalizzare i video di formazione per flussi di lavoro EMR specifici?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti e modelli personalizzabili, permettendoti di adattare il tuo video di formazione precisamente ai flussi di lavoro EMR specifici. Puoi facilmente integrare il tuo branding, media e voiceover per un'esperienza personalizzata.

Quali funzionalità offre HeyGen per contenuti di formazione EMR efficienti?

HeyGen offre generazione di video e voiceover basati su AI, consentendo una rapida produzione di formazione EMR completa. Questo assicura video di formazione coerenti e di alta qualità che trasmettono efficacemente informazioni essenziali.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen i video di formazione EMR?

Gli avatar AI di HeyGen forniscono un presentatore coerente e coinvolgente per i tuoi video di formazione EMR, rendendo più accessibili informazioni complesse come la gestione dei dati dei pazienti. Questo migliora la comprensione per i fornitori e supporta risorse online efficaci.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo