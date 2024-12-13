Come Creare Facilmente un Video di Formazione EHR

Ottimizza la produzione del tuo video di formazione EHR con un efficiente testo-a-video da script, creando contenuti di microlearning coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di microlearning di 2 minuti per il personale amministrativo, concentrandoti sul processo passo-passo per una pianificazione efficiente degli appuntamenti all'interno della piattaforma EHR. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, con registrazioni dello schermo, accompagnato da una traccia audio vivace e incoraggiante, e includere sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la ritenzione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 60 secondi rivolto ai prescrittori, spiegando il flusso di lavoro ottimizzato per le richieste di eRx e ricariche. Impiega uno stile visivo professionale con testo dinamico sullo schermo e musica di sottofondo calma, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e supporto della libreria multimediale/stock per immagini mediche pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di benvenuto di 45 secondi per introdurre i pazienti alle funzionalità del portale paziente, evidenziando i principali vantaggi come l'accesso ai servizi di telemedicina. L'approccio visivo dovrebbe essere semplice, utilizzando animazioni facili da comprendere e una voce amichevole, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione EHR

Crea in modo efficiente video di microlearning coinvolgenti per la formazione sui Registri Elettronici Sanitari utilizzando gli strumenti intuitivi di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara e il coinvolgimento degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa script chiari e concisi che descrivano i flussi di lavoro EHR e i processi chiave. Utilizza la capacità di **Testo-a-video da script** di HeyGen per trasformare facilmente il tuo contenuto di formazione EHR in una base video.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Avatar
Integra registrazioni dello schermo della tua piattaforma EHR o seleziona coinvolgenti **avatar AI** per presentare le informazioni, rendendo i processi complessi facili da seguire per il tuo pubblico.
3
Step 3
Genera una Narrazione Professionale
Applica una narrazione realistica al tuo video utilizzando la **generazione di voiceover**, garantendo una comunicazione chiara e coerente per i tuoi video di microlearning senza la necessità di registrazioni manuali.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video di formazione con il logo e i colori della tua organizzazione utilizzando i **controlli di branding**. Poi, seleziona il rapporto d'aspetto desiderato ed esporta il tuo video di formazione rifinito per una distribuzione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza l'efficacia della formazione EHR

.

Sfrutta l'AI per produrre video di formazione EHR coinvolgenti che aumentano il coinvolgimento degli studenti e garantiscono una migliore ritenzione delle informazioni critiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione EHR?

HeyGen semplifica il processo per realizzare un video di formazione EHR consentendo agli utenti di generare contenuti di alta qualità direttamente da script testuali utilizzando avatar AI e generazione avanzata di voiceover. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la produzione video.

HeyGen supporta la registrazione dello schermo e l'editing per tutorial dettagliati sulla piattaforma EHR?

Sì, HeyGen integra capacità di registrazione dello schermo, permettendoti di catturare interazioni precise all'interno di qualsiasi piattaforma EHR. Queste registrazioni possono poi essere incorporate senza problemi e migliorate con funzionalità di editing avanzate per video di formazione completi.

Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i video di formazione EHR, come sottotitoli e trascrizioni?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi e offre servizi di trascrizione per tutti i tuoi video di formazione EHR, garantendo accessibilità e conformità. Questa funzione consente una facile localizzazione dei contenuti e una migliore comprensione per tutti gli utenti EHR.

HeyGen può aiutare nello sviluppo di video di microlearning per flussi di lavoro EHR specifici come la gestione del portale paziente?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video di microlearning mirati che affrontano flussi di lavoro EHR specifici, come la gestione di un portale paziente o la pianificazione degli appuntamenti. Questo approccio garantisce una formazione efficiente e mirata per il personale clinico e gli utenti EHR.

