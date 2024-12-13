Come Creare Facilmente un Video di Formazione EHR
Ottimizza la produzione del tuo video di formazione EHR con un efficiente testo-a-video da script, creando contenuti di microlearning coinvolgenti.
Crea un video di microlearning di 2 minuti per il personale amministrativo, concentrandoti sul processo passo-passo per una pianificazione efficiente degli appuntamenti all'interno della piattaforma EHR. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, con registrazioni dello schermo, accompagnato da una traccia audio vivace e incoraggiante, e includere sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la ritenzione.
Sviluppa un video conciso di 60 secondi rivolto ai prescrittori, spiegando il flusso di lavoro ottimizzato per le richieste di eRx e ricariche. Impiega uno stile visivo professionale con testo dinamico sullo schermo e musica di sottofondo calma, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e supporto della libreria multimediale/stock per immagini mediche pertinenti.
Progetta un video di benvenuto di 45 secondi per introdurre i pazienti alle funzionalità del portale paziente, evidenziando i principali vantaggi come l'accesso ai servizi di telemedicina. L'approccio visivo dovrebbe essere semplice, utilizzando animazioni facili da comprendere e una voce amichevole, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi i tuoi corsi di formazione EHR.
Sviluppa e distribuisci in modo efficiente un numero maggiore di corsi di formazione EHR per educare più professionisti sanitari a livello globale.
Chiarisci processi EHR complessi.
Trasforma i flussi di lavoro complessi del sistema EHR in video di formazione facili da comprendere, migliorando significativamente l'educazione sanitaria.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione EHR?
HeyGen semplifica il processo per realizzare un video di formazione EHR consentendo agli utenti di generare contenuti di alta qualità direttamente da script testuali utilizzando avatar AI e generazione avanzata di voiceover. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la produzione video.
HeyGen supporta la registrazione dello schermo e l'editing per tutorial dettagliati sulla piattaforma EHR?
Sì, HeyGen integra capacità di registrazione dello schermo, permettendoti di catturare interazioni precise all'interno di qualsiasi piattaforma EHR. Queste registrazioni possono poi essere incorporate senza problemi e migliorate con funzionalità di editing avanzate per video di formazione completi.
Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i video di formazione EHR, come sottotitoli e trascrizioni?
HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi e offre servizi di trascrizione per tutti i tuoi video di formazione EHR, garantendo accessibilità e conformità. Questa funzione consente una facile localizzazione dei contenuti e una migliore comprensione per tutti gli utenti EHR.
HeyGen può aiutare nello sviluppo di video di microlearning per flussi di lavoro EHR specifici come la gestione del portale paziente?
Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video di microlearning mirati che affrontano flussi di lavoro EHR specifici, come la gestione di un portale paziente o la pianificazione degli appuntamenti. Questo approccio garantisce una formazione efficiente e mirata per il personale clinico e gli utenti EHR.