Crea video di beneficenza coinvolgenti. Usa i modelli intuitivi e le scene di HeyGen per stimolare le donazioni senza sforzo per la tua causa.

Sviluppa un video di 45 secondi "grazie ai donatori" rivolto a sostenitori esistenti, volontari e partner per "mostrare il tuo impatto" e rafforzare la loro importanza. Utilizza uno stile visivo caldo e personale, magari con un avatar AI che consegna un messaggio di gratitudine. Assicurati che i Sottotitoli/caption di HeyGen siano utilizzati per l'accessibilità, e lo stile audio sia sincero e riconoscente, invitando sottilmente a continuare il supporto per stimolare le donazioni.
Produci un urgente video di 30 secondi "raccolta fondi" progettato per i feed dei social media per "aumentare le donazioni" per un bisogno specifico e immediato, con chiare chiamate all'azione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e moderno, utilizzando tagli rapidi e musica vivace. Utilizza la capacità di HeyGen's Text-to-video from script per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, assicurandoti che sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
Costruisci un video di 90 secondi "non profit" come "contenuto video coinvolgente" per educare il pubblico generale su un problema critico e la soluzione dell'organizzazione, culminando in una richiesta soft per "creare video di raccolta fondi". L'estetica visiva dovrebbe essere professionale ed empatica, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini d'impatto, con una colonna sonora ispiratrice e una narrazione chiara. Questo video dovrebbe utilizzare un modello professionale da Templates & scenes per semplificare la sua produzione, mirando a costruire una connessione emotiva con gli spettatori.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Donazione

Crea video di donazione d'impatto senza sforzo per ispirare le donazioni e raggiungere i tuoi obiettivi di raccolta fondi con i nostri strumenti intuitivi e potenti funzionalità.

Seleziona un Modello Coinvolgente
Inizia il tuo processo creativo scegliendo tra una varietà di **Templates & scenes** pre-progettati ottimizzati per la raccolta fondi. Questa base ti aiuta a costruire rapidamente una narrazione coinvolgente per la tua causa.
Carica i Tuoi Asset Visivi
Personalizza il tuo video caricando le tue immagini uniche, clip video ed elementi di branding. Il nostro robusto **supporto della libreria multimediale/stock** ti consente di integrare senza problemi i tuoi contenuti visivi personalizzati.
Trasforma il Testo in Video Coinvolgente
Incolla il tuo **script video di donazione** o i messaggi chiave nel nostro editor. Utilizza la nostra capacità di **Text-to-video from script** per convertire senza sforzo la tua storia scritta in contenuti visivi dinamici e persuasivi.
Esporta per una Distribuzione Ampia
Finalizza il tuo video di donazione coinvolgente e preparalo per il tuo pubblico. Usa le nostre funzionalità di **ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto** per generare il formato perfetto per social media, campagne email e altro, pronto per **stimolare le donazioni**.

Ispira i Donatori con Contenuti Motivazionali

Crea video potenti ed emotivamente risonanti che ispirano generosità e incoraggiano gli spettatori a contribuire alla tua causa vitale.

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di raccolta fondi d'impatto sfruttando avatar AI e capacità di text-to-video, aiutando a stimolare le donazioni in modo efficace. Gli utenti possono utilizzare modelli e personalizzare il loro script video per raccontare potenti storie di impatto.

HeyGen fornisce strumenti di editing drag-and-drop e una varietà di modelli di video di beneficenza per personalizzare il tuo video con facilità. Puoi caricare i tuoi media, aggiungere voice-over e controllare elementi di branding come loghi e colori per un video non profit professionale.

Consentendo la rapida creazione di video di raccolta fondi di alta qualità con chiare chiamate all'azione, HeyGen aiuta le organizzazioni a incrementare le donazioni. Genera video di testimonianze o video di ringraziamento ai donatori per favorire una connessione emotiva e migliorare i tuoi sforzi di marketing sui social media.

HeyGen semplifica il processo di produzione video, permettendo a chiunque di realizzare un video di donazione di qualità professionale. Con avatar AI e modelli, puoi trasformare un semplice script video in un contenuto video coinvolgente pronto per la distribuzione multipiattaforma senza editing complesso.

