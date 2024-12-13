Crea un Video Annuncio di Sconto: Aumenta le Vendite Immediatamente
Realizza video brevi ad alta conversione per le tue campagne di marketing utilizzando i modelli professionali e le scene di HeyGen per potenziare le tue promozioni.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video promozionale sofisticato di 45 secondi rivolto a persone esperte di tecnologia e early adopters, evidenziando il lancio di un nuovo prodotto accompagnato da uno sconto introduttivo. Utilizza un'estetica visiva elegante e minimalista con grafica animata e musica professionale, con un avatar AI che presenta i principali vantaggi e dettagli dello sconto, rendendolo un set di annunci video convincente.
Progetta un video promozionale informativo di 60 secondi per attrarre proprietari di piccole imprese e liberi professionisti, presentando uno sconto sui servizi insieme a testimonianze entusiastiche dei clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e affidabile, permettendo agli utenti di personalizzare il video utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per filmati B-roll pertinenti e una narrazione chiara e naturale per costruire credibilità e incoraggiare le iscrizioni.
Produci un video breve e vivace di 20 secondi rivolto a famiglie attente al budget e acquirenti per le festività, annunciando un grande evento di liquidazione stagionale. Utilizza immagini audaci e festive e musica di sottofondo celebrativa, facilmente creata da vari modelli, assicurando che il messaggio sia chiaramente trasmesso utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen da script per un rapido consumo su diverse piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Annunci ad Alte Prestazioni.
Sfrutta l'AI per produrre rapidamente video annunci di sconto d'impatto, ottimizzando le tue campagne di marketing per la massima portata e conversioni.
Genera Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea rapidamente video promozionali brevi e convincenti per i social media per annunciare sconti e catturare immediatamente l'attenzione del pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?
HeyGen funge da intuitivo creatore di video promozionali AI, permettendoti di produrre facilmente video promozionali di alta qualità con avatar AI e una vasta libreria di modelli. Puoi personalizzare rapidamente il tuo video da uno script per adattarlo perfettamente al messaggio del tuo brand.
Posso creare un video annuncio di sconto convincente con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre una piattaforma intuitiva dove puoi creare un video annuncio di sconto in pochi minuti. Utilizza il nostro editor drag-and-drop, integra le tue foto e video o quelli stock, e aggiungi voiceover coinvolgenti per creare video brevi e d'impatto per qualsiasi campagna di marketing.
Quali funzionalità di editing offre HeyGen per gli annunci video?
HeyGen offre funzionalità di editing robuste per personalizzare completamente i tuoi annunci video. Puoi generare voiceover direttamente dal tuo script, aggiungere sottotitoli e accedere a un'ampia libreria multimediale per migliorare il tuo messaggio. Queste funzionalità ti aiutano a creare annunci video che guidano efficacemente le conversioni.
HeyGen supporta la creazione di contenuti video per i social media?
Sì, HeyGen è ideale per generare annunci video e contenuti video promozionali su misura per i social media. Regola facilmente i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme e aggiungi didascalie per garantire che i tuoi video brevi performino al meglio, coinvolgendo il tuo pubblico su vari canali.