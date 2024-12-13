Crea un Video di Formazione sulle Terapie Digitali

Forma i medici per migliorare i risultati sanitari più velocemente utilizzando gli avatar AI di HeyGen per contenuti coinvolgenti sulle terapie digitali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di sensibilizzazione pubblica di 60 secondi per i pazienti, evidenziando i benefici trasformativi degli strumenti di salute digitale e come possono migliorare i risultati sanitari, utilizzando uno stile visivo e audio caldo e rassicurante. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare rapidamente il tuo messaggio in una narrazione visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial informativo di 30 secondi per gli amministratori sanitari, mostrando quanto facilmente la tecnologia possa essere integrata per supportare vari interventi terapeutici, impiegando un'estetica visiva pulita e istruttiva e una voce esplicativa concisa. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption utilizzando le robuste capacità di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale luminoso e ottimista di 45 secondi rivolto ai fornitori di assistenza sanitaria, enfatizzando come le terapie digitali possano essere un'estensione accessibile della telemedicina, presentato con un'esperienza visiva e audio edificante. Migliora la narrazione visiva incorporando filmati e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione sulle Terapie Digitali

Crea rapidamente video di formazione professionali per i medici sulle terapie digitali, garantendo una comunicazione chiara e migliori risultati sanitari per i pazienti con strumenti di salute digitale innovativi.

1
Step 1
Seleziona il tuo avatar AI e script
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo script, dando vita alla tua formazione sulle terapie digitali e impostando un tono professionale per i medici.
2
Step 2
Personalizza le scene e aggiungi voiceover
Migliora il tuo video per gli strumenti di salute digitale applicando modelli pre-progettati e generando voiceover dal suono naturale, garantendo un'esperienza visiva e uditiva raffinata e coerente.
3
Step 3
Integra media e aggiungi sottotitoli
Arricchisci la tua formazione per i medici sulle terapie digitali incorporando immagini o clip video pertinenti e aggiungendo sottotitoli accurati, rendendo il contenuto accessibile e facile da seguire per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il tuo video completato
Finalizza il tuo video di formazione d'impatto esportandolo nel formato ottimale per la piattaforma scelta, pronto per educare e informare efficacemente i professionisti medici.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze nei video di formazione sulle terapie digitali utilizzando l'AI, garantendo che i medici e i pazienti apprendano e applichino efficacemente nuove competenze.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di formazione sulle terapie digitali in modo efficiente?

HeyGen semplifica il processo per creare un video di formazione sulle terapie digitali convertendo il tuo script in un video professionale utilizzando avatar AI e modelli pronti all'uso, rendendo la creazione di video efficiente e accessibile attraverso la tecnologia.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare contenuti coinvolgenti sugli strumenti di salute digitale?

HeyGen offre funzionalità robuste come controlli di branding personalizzati, generazione di voiceover e sottotitoli automatici per garantire che i tuoi contenuti sugli strumenti di salute digitale siano accessibili e coinvolgenti sia per i pazienti che per i medici. Puoi anche arricchire i tuoi video con una ricca libreria multimediale.

Come supporta HeyGen il branding per la produzione di video sulle terapie digitali?

HeyGen ti consente di mantenere un branding coerente nei tuoi video sulle terapie digitali incorporando il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei modelli. Questo assicura una comunicazione professionale quando si formano i medici sulle terapie digitali o si discutono i risultati sanitari.

HeyGen può trasformare registrazioni di webinar esistenti o script in nuovi formati video?

Sì, HeyGen può trasformare le trascrizioni delle tue registrazioni di webinar esistenti o script in nuovi formati video raffinati utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Questo rende facile riutilizzare il contenuto completo delle registrazioni per applicazioni di cura virtuale come la telemedicina.

