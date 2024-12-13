Crea un Video Dashboard per Monitorare le Prestazioni

Monitora le prestazioni del sito web e presenta le metriche chiave che contano di più per te utilizzando il coinvolgente Text-to-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di 2 minuti rivolto a sviluppatori web e team di marketing, illustrando come monitorare efficacemente le prestazioni del sito web incorporando riquadri video interattivi nei dashboard utilizzando il codice di incorporamento. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, mostrando dati in tempo reale attraverso registrazioni dello schermo, con un tono energico impostato dalla funzione Text-to-video di HeyGen per l'avatar AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 60 secondi per imprenditori, esplorando modi innovativi per visualizzare gli stessi dati in modo diverso per enfatizzare le metriche che contano di più per te su un dashboard. Utilizza un'animazione in stile infografico visivamente ricca, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen, completata da musica di sottofondo coinvolgente e Sottotitoli/caption chiari.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 45 secondi per professionisti IT e project manager, delineando condivisioni di file sicure per dashboard, specialmente quando si collabora con stakeholder pubblici o di terze parti. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo chiaro e conciso con utili sovrapposizioni di testo sullo schermo, tutto consegnato da un rassicurante avatar AI selezionato dalla libreria multimediale/stock support di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Dashboard

Trasforma i tuoi dashboard di dati in video esplicativi coinvolgenti rapidamente e facilmente, rendendo le metriche complesse accessibili e comprensibili per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un template video adatto o una tela bianca in HeyGen per inquadrare la tua presentazione del dashboard per un video tutorial d'impatto.
2
Step 2
Aggiungi Visuali del Dashboard
Importa screenshot, registrazioni dello schermo o incolla il codice di incorporamento dal tuo dashboard live nel tuo video. Usa la libreria multimediale di HeyGen per organizzare senza problemi i tuoi asset visivi.
3
Step 3
Narra e Personalizza
Migliora la tua spiegazione aggiungendo un voiceover o selezionando un avatar AI per presentare le tue intuizioni del dashboard. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per articolare chiaramente i punti dati chiave.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video e applica eventuali ritocchi finali. Quindi, esporta il tuo video dashboard completato nel formato di aspetto desiderato, pronto per essere condiviso pubblicamente o con team specifici.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Intuizioni Dashboard Condivisibili

Genera rapidamente riquadri video e clip coinvolgenti dal tuo dashboard da condividere sui social media, visualizzando i dati in modo diverso per una portata più ampia.

Domande Frequenti

Come posso condividere o incorporare i video dashboard creati con HeyGen?

HeyGen ti consente di esportare i tuoi video tutorial in vari formati di file, come MP4, per una facile condivisione. Puoi anche generare un URL pubblico o un codice di incorporamento per ospitare senza problemi il tuo video come riquadro video su siti web, dashboard o altre piattaforme.

HeyGen può aiutarmi a creare un video dashboard per monitorare le prestazioni del sito web?

Assolutamente! Gli avatar AI e le capacità di text-to-video di HeyGen ti permettono di creare facilmente video tutorial coinvolgenti che spiegano come monitorare le prestazioni del sito web o visualizzare gli stessi dati in modo diverso, assicurando che le tue metriche siano chiare.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei riquadri video in HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori per garantire che i tuoi riquadri video siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi anche utilizzare vari template e scene per visualizzare efficacemente gli stessi dati in modo diverso all'interno del tuo dashboard.

HeyGen supporta la creazione di video tutorial per le migliori pratiche di costruzione di dashboard?

Sì, HeyGen è perfetto per creare video tutorial che spiegano le migliori pratiche di costruzione di dashboard. Puoi convertire script in voiceover coinvolgenti e includere sottotitoli automatici, rendendo le informazioni complesse accessibili e chiare per il tuo pubblico.

