Crea un Video Tutorial per il Supporto Clienti con AI

Riduci i ticket di supporto e migliora l'educazione degli utenti utilizzando avatar AI per video di formazione coinvolgenti e convenienti.

460/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi su come fare, rivolto ai clienti esistenti che necessitano di soluzioni rapide a problemi comuni. Adotta un approccio visivo pulito e passo-passo con una narrazione calma e rassicurante per guidare gli utenti attraverso il processo. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare il tuo script video meticolosamente realizzato in immagini e voiceover accattivanti, garantendo chiarezza e precisione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per il servizio clienti rivolto agli utenti impegnati che cercano risposte immediate, concentrandoti sulle domande frequenti per ridurre i ticket di supporto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e facile da seguire, utilizzando evidenziazioni di testo sullo schermo. Assicurati l'accessibilità generando sottotitoli/caption automatici con HeyGen, rendendo le informazioni cruciali facilmente fruibili anche senza audio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dimostrativo di prodotto di 50 secondi specificamente per i potenziali clienti che considerano la nostra nuova offerta, evidenziandone i benefici principali. L'estetica dovrebbe essere moderna e raffinata, invitando gli spettatori con musica di sottofondo vivace e transizioni fluide. Utilizza la funzione di Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione dall'aspetto professionale che introduce efficacemente il prodotto e le sue funzionalità, creando un'impressione iniziale di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial per il Supporto Clienti

Trasforma rapidamente e in modo efficiente le domande di supporto complesse in video tutorial chiari e coinvolgenti, riducendo le richieste comuni e migliorando la comprensione degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo uno script chiaro e conciso che affronti le domande comuni dei clienti. HeyGen ti consente di trasformare facilmente il tuo script in un video utilizzando le sue capacità di trasformazione del testo in video.
2
Step 2
Seleziona un Modello e un Presentatore AI
Scegli tra una varietà di modelli video professionali per strutturare il tuo tutorial. Quindi, seleziona un avatar AI per fungere da presentatore, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video di formazione per il servizio clienti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Genera Voiceover
Arricchisci il tuo tutorial con media pertinenti dalla libreria di stock o carica i tuoi elementi visivi. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per produrre una narrazione dal suono naturale dal tuo script.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Integra il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Sfrutta la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per aggiungere automaticamente sottotitoli prima di esportare il tuo video di supporto clienti per una distribuzione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Tutorial di Supporto Rapidi

.

Genera rapidamente video su come fare e suggerimenti rapidi per il supporto clienti, perfetti per la condivisione su varie piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video per il servizio clienti?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di alta qualità per il servizio clienti e video di formazione utilizzando avatar AI e voiceover AI realistici. Questo semplifica notevolmente il processo di generazione di contenuti educativi efficaci per gli utenti.

Quali caratteristiche rendono efficiente la creazione di video di formazione con HeyGen?

HeyGen offre una piattaforma robusta per creare video di formazione in modo efficiente, inclusa la funzionalità di trasformazione del testo in video, una vasta gamma di modelli video e strumenti di registrazione dello schermo. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli e controlli di branding per garantire la coerenza.

HeyGen può davvero ridurre i ticket di supporto con la creazione di video AI?

Sì, sfruttando le capacità di creazione video AI di HeyGen, le aziende possono produrre video tutorial chiari e coinvolgenti e demo di prodotto. Questo approccio proattivo aiuta gli utenti a trovare risposte in modo autonomo, contribuendo a ridurre i ticket di supporto.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video personalizzati?

HeyGen ti permette di creare contenuti video coinvolgenti e personalizzati selezionando tra vari presentatori AI e utilizzando la generazione avanzata di voiceover AI. Puoi anche incorporare il tuo script video per trasmettere messaggi precisi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo