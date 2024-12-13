Crea un Video di Formazione per l'Onboarding dei Clienti

Offri un'esperienza personalizzata e riduci i costi di supporto con video coinvolgenti e facili da creare da testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione di 90 secondi incentrato su una sfida comune affrontata dagli utenti, dimostrando una funzionalità chiave del prodotto che la risolve, presentato con registrazioni dinamiche dello schermo e una colonna sonora vivace, garantendo accessibilità e chiarezza per tutti gli spettatori tramite sottotitoli automatici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di esperienza personalizzata di 45 secondi che accoglie i nuovi clienti individuali a un servizio premium, offrendo un caloroso benvenuto e i primi passi per il successo utilizzando un avatar AI espressivo per un tocco umano, combinato con rapidi e chiari segnali visivi per guidarli attraverso la prima interazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di onboarding completo di 2 minuti per utenti avanzati, dettagliando casi d'uso specifici e integrazioni per un software complesso, presentato con un'estetica raffinata e professionale utilizzando i template e le scene di HeyGen per la coerenza del marchio, mirato a ridurre i costi di supporto clienti affrontando proattivamente le domande tecniche comuni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione per l'Onboarding dei Clienti

Dai potere ai nuovi utenti con video di formazione coinvolgenti e personalizzati che aumentano la fidelizzazione dei clienti e riducono significativamente le richieste di supporto.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona dalla nostra libreria di "Template e scene" diversificata o inizia con una tela bianca per scrivere il tuo video di onboarding clienti ideale. Definisci chiaramente gli obiettivi per garantire un tutorial mirato ed efficace.
2
Step 2
Crea Immagini e Audio Coinvolgenti
Dai vita al tuo script selezionando un "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti. Arricchisci il tuo video con registrazioni dello schermo, testo e voiceover coinvolgenti per dimostrare le funzionalità chiave del prodotto.
3
Step 3
Personalizza l'Esperienza del Tuo Marchio
Applica lo stile unico della tua azienda utilizzando i "Controlli di branding" come loghi, colori e font personalizzati. Aggiungi sottotitoli e regola gli elementi visivi per offrire un'esperienza professionale, raffinata e personalizzata.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Ampiamente
Utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare il tuo video di formazione a varie piattaforme. Condividi il tuo video di onboarding clienti completato attraverso il tuo LMS, CRM o sito web per ridurre i costi di supporto clienti e migliorare la fidelizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Creazione di Video Professionali

Produci rapidamente video di alta qualità e impatto, garantendo un messaggio coerente e professionale per tutti i nuovi clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per l'onboarding dei clienti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione per l'onboarding dei clienti coinvolgenti, sfruttando avatar AI e funzionalità di testo a video. Questo semplifica il processo di creazione video, permettendoti di concentrarti su strategie efficaci di fidelizzazione dei clienti.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per i video di onboarding personalizzati?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e voiceover AI naturale per creare video di onboarding clienti altamente personalizzati. Puoi anche generare contenuti di formazione multilingue e aggiungere automaticamente sottotitoli, assicurando che il tuo messaggio risuoni con un pubblico globale diversificato.

HeyGen fornisce strumenti per migliorare l'efficienza della produzione di video di onboarding?

Assolutamente, HeyGen offre una selezione robusta di template video e consente l'integrazione senza soluzione di continuità di registrazioni dello schermo per dimostrare efficacemente le funzionalità del prodotto. Questo approccio aiuta a ridurre i costi di supporto clienti fornendo indicazioni chiare e coerenti.

HeyGen supporta la coerenza del marchio e l'integrazione per i miei contenuti di onboarding?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e colori, per garantire un'esperienza di marchio coerente in tutti i tuoi video di onboarding. Puoi anche integrare i tuoi video senza problemi con sistemi LMS e CRM per un'esperienza unificata e personalizzata.

