Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "video pubblicitario ad alta conversione" di 45 secondi per marchi di e-commerce, concentrandoti sui benefici del prodotto attraverso un "storytelling" coinvolgente. Rivolto a un pubblico giovane e aspirazionale, con uno stile visivo ispiratore e incentrato sullo stile di vita, una palette di colori calda e una musica di sottofondo sottile. Utilizza gli "Avatar AI" e il "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per dare vita alla narrazione, dimostrando un'esperienza di trasformazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un "video pubblicitario" di 15 secondi progettato specificamente per "catturare l'attenzione rapidamente" per i marketer dei social media che si rivolgono alla Gen Z. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, con testi sovrapposti audaci e musica energica e alla moda. Usa la funzione "Da testo a video da script" e "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per trasmettere un messaggio incisivo che risuoni immediatamente, incoraggiando un rapido coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Crea un "video pubblicitario di conversione" di 60 secondi che evidenzi la versatilità per le agenzie di marketing che creano campagne diversificate per i clienti. Questo annuncio dovrebbe presentare uno stile visivo professionale, pulito e raffinato con transizioni fluide e una voce fuori campo autorevole. Assicurati che dimostri la capacità di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattare i contenuti a varie piattaforme, mostrando come i "modelli di video pubblicitari" semplificano la produzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario di Conversione

Crea video pubblicitari ad alta conversione che catturano l'attenzione e generano risultati per la tua attività utilizzando strumenti potenti e intuitivi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando dalla vasta libreria di modelli di video pubblicitari di HeyGen o opta per una tela bianca. Progetta un'apertura forte che catturi rapidamente l'attenzione dello spettatore.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio Principale
Crea la tua narrazione aggiungendo testo al video e utilizzando la funzione da testo a video da script di HeyGen. Genera voci fuori campo dal suono naturale e aggiungi sottotitoli chiari per comunicare efficacemente il tuo valore.
3
Step 3
Integra Elementi Coinvolgenti
Migliora il tuo annuncio sfruttando i controlli di branding di HeyGen per garantire la coerenza del marchio. Incorpora un Invito all'Azione convincente per guidare il tuo pubblico verso la conversione.
4
Step 4
Ottimizza ed Esporta
Prepara il tuo video per vari canali utilizzando la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Ottimizza i tuoi video pubblicitari ad alta conversione per una condivisione senza problemi su piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta le Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per incoraggiare tassi di conversione più elevati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari ad alta conversione?

HeyGen ti consente di creare video pubblicitari ad alta conversione sfruttando avatar AI e una varietà di modelli di video pubblicitari. I suoi potenti strumenti di storytelling ti aiutano a catturare rapidamente l'attenzione e a guidare le conversioni in modo efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video pubblicitari di impatto?

Come creatore di video pubblicitari completo, HeyGen offre un editor video online intuitivo con strumenti di trascinamento. Puoi facilmente aggiungere testo ai video, animazioni, musica o adesivi e utilizzare modelli e scene predefiniti per creare annunci di impatto.

HeyGen può semplificare il processo per creare un video pubblicitario di conversione per i social media?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di un video pubblicitario di conversione per i social media. Puoi generare video da script utilizzando la funzione da testo a video, aggiungere la generazione di voce fuori campo e ridimensionare ed esportare facilmente per varie piattaforme social.

Come supporta HeyGen la personalizzazione specifica del marchio per i video pubblicitari?

HeyGen supporta una forte consapevolezza del marchio attraverso controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche migliorare il tuo messaggio con sottotitoli e didascalie personalizzati, assicurando che i tuoi video pubblicitari riflettano la tua identità di marca unica.

